调查：英镑兑美元一年后料涨至1.41 受美元走势推动

路透伦敦3月7日 - 英镑兑美元一年后料升至1.41美元附近，届时距离英国正式退出欧盟还不到一个月时间，这显示汇市策略师对英国和欧盟能够达成平顺退欧和过渡期协议抱乐观态度。

资料图片：2016年3月，英镑纸币。REUTERS/Phil Noble

路透最新汇率调查还显示，如数月以来一样，美元将继续承压，部分原因是美国财政状况突然恶化。很多人称美元将驱动英镑走势。

但在英国与欧盟谈判的过渡期，英镑将有很多波动空间。根据调查对一个月后汇率的预估，下一个短期阻碍—3月22日至23日欧盟布鲁塞尔峰会—似乎并未充满危险，这次峰会有望达成英国退欧过渡期协议。

投资者将回想起2016年6月23日英国退欧公投之前汇率交易商的错误押注。

尽管1月上涨，但英镑兑美元仍未收复1.50，英退公投前英镑在该水准交投。路透最新于3月1日至6日访查的55位分析师中，只有四位预计一年后英镑兑美元将达到或高于该水准。

英国央行决策者听起来未来几个月将更乐于升息，但大多数汇市策略师称该因素已经被消化。鉴于英国经济表现仍落后于其他发达国家，可能英国央行升息将更少，而不是更多。

意大利裕信银行(UniCredit)汇市策略师Roberto Mialich在最新的报告中写道，”英镑-美元已经被证明是‘美元题材’，而且我们认为这种情况将持续。”

“这是因为，我们认为美元...今年将进一步走软，主要受美国以外资金流动调整影响，而且美国预算赤字料会扩大，也构成拖累。”

但短期内，考虑到欧盟执委会和英国首相特雷莎·梅政府的立场在诸多问题上存在很大分歧，悲观情绪再次回归。英镑在1.3860美元水平仍远远低于1.43美元上方的年内高点。

“考虑到英镑的跌势更多是受英国脱欧影响—而非对英国经济基本面的重新评估—从历史经验来看，任何利好消息都可能推动英镑大幅走高，”荷兰国际集团的Chris Turner和Viraj Patel表示。他们对于英镑的12个月汇率预期最高，为1.53美元。

相对于欧元，英镑的前景似乎明显持平，数月来的路透调查均反映出这一点，主要是因为美元下跌之际欧元兑美元呈上行态势。但没有人预估英镑兑欧元将达到平价。

预估中值显示，短期内欧元/英镑料在0.88-0.89英镑，12个月预估区间为0.81-0.95英镑。

预计欧元兑美元一年后将升至1.28美元，尽管有人担心去年末开始的经济繁荣呈现放缓迹象。

美元面临的压力十分显著，尤其是考虑到欧元区通胀率进一步下降，远离欧洲央行的目标。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投机客近几周减持了英镑的多头仓位。(完)