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February 7, 2018 / 10:04 AM / a day ago

史提芬永利辞去永利澳门所有职务 盛智文接任非执行主席

1 分钟阅读

路透香港2月7日 - 澳门博彩业者--永利澳门(1128.HK)周三宣布，史提芬永利（Steve Wynn）已辞任董事会主席、执行董事兼行政总裁职务，因近期舆论令其无法继续有效履行本职工作。

公司同时宣布，委任独立非执行董事盛智文（Allan Zeman）为非执行主席；委任非执行董事麦马度（Matthew O. Maddox）为行政总裁及调任执行董事。上述变动即时生效。

此外，史提芬永利亦将辞任永利澳门附属公司董事及高级行政人员（包括永利渡假村（澳门）股份有限公司之董事、董事会主席兼行政总裁）。

待若干澳门监管程序办理完毕后，麦马度将成为永利渡假村（澳门）董事会主席，而永利澳门执行董事兼总裁高哲恒将成为永利渡假村（澳门）之董事。

永利澳门母公司--永利渡假村(WYNN.O)此前宣布，公司创办人史提芬永利已辞任公司CEO及主席职务，并已获得董事会接纳。董事会已委任总裁麦马度出任公司CEO，以及Boone Wayson任非执行主席，即时生效。

《华尔街日报》此前报导指史提芬永利涉嫌性侵旗下员工，他其后并辞任美国共和党全国委员会财务主席一职。

    永利澳门今天开市前停牌，公司已申请周四恢复股份交易。停牌前，该股周二收盘报25港元，过去一个月累计升6.6%。（完）

    欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

    记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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