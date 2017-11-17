《路透精英汇》全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场

路透新加坡11月17日 - 由于公司治理和政策等方面存在问题，中国不在全球一些大型基金管理公司的投资范围，而对于其他基金公司来说，这个全球第二大经济体的科技进步提供了无与伦比的机会。

2017年9月28日，上海浦东陆家嘴金融区对面外滩的游人。REUTERS/Aly Song

基金经理们在“路透全球投资2018年展望峰会”上表达的最突出观点中，有一个来自传奇卖空者--对冲基金Kynikos Associates的创始人查诺斯(Jim Chanos)。

他说，该对冲基金在过去一年半避免押注中国。

长期以来一直在警告中国债务水平过高的查诺斯说，尽管上个月召开的中共十九大激动人心，但基本情况并没有改变。

“(中国)债务状况和经济模式完全是一回事，”查诺斯在本周于纽约举行的这次路峰会上讲话时表示。

专注于新兴市场的基金公司Cartica Management LLC也在避开中国市场；该基金管理着规模32亿美元的股票。

“因为公司治理问题，我们从未进入过中国。这需要加以特别注明，”Cartica董事总经理Teresa Barger称。

对于Hermes投资管理的新兴市场部门负责人Gary Greenberg等其他人来说，中国相当于经济规模近三倍的债务带来了巨大机会。Greenberg称，中国政府将竭力让经济戒掉对高债务的依赖，所以它会通过提高生产率来提高经济增长。

“中国正在拥抱工业4.0，这本质上是工业和电子产业的结合。这是我们尽可能多地进行投资的主题，”Greenberg说。

Greenberg称，他对很多西方基金经理维持低配中国资产感到不解。

“在美国，很多人相信中国只是一座靠不住的空中楼阁。”

“但若你到了当地，就不是这么回事儿。毕竟当地以相当稳健的速度增长，利率处于低档，而且还有数以千计的公司可以挑选，”他说。

瑞银财富管理投资长Mark Haefele预期明年中国经济将略为放缓，但成长率仍可维持在6%以上。Haefele管理超过2万亿美元投资资产。

“然而中国不只在制造业成为佼佼者，在科技、半导体等行业也是如此。这点相当重要，”Haefele在峰会上表示。

对于MW Capital Management的客户而言，中国是长期投资标的，该公司投资长Rob Aspin预期，若中国市场因为当局收紧政策而相对疲弱，将会出现买进契机。

**新兴市场为核心**

基金经理普遍预期，鉴于全球景气同步回升，以及各新兴市场的国内消费复苏，如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续走当前逐步升息的路径，那么新兴市场将会表现良好。

“没有什么比这更好的了，”友邦保险集团(1299.HK)首席投资总监康礼贤(Mark Konyn)。他说友邦保险股票敞口将会调整，以迎合这种内需增长情况，同时对于全球贸易的敏感度将低于以往；友邦保险任一投资组合的股票敞口通常在8-9%。

欧洲东方汇理资产管理的投资长Pascal Blanque称，他已决定将新兴市场纳入到核心投资组合中。

“我们看到宏观经济正在改善，但更可喜的是在微观层面也有明显提高，比较有代表性的是企业盈利质量正逐渐转为正值。”他说道。

在对本币计价债券的投资配比中，东方汇理青睐印度、印尼和菲律宾等亚洲国家债券，它们对美债收益率攀升的敏感性并不是很大。东方汇理预期南非会推出更多改革，不过指出，对投资者而言拉美债券可能比较有挑战性。

Cartica的Barger指，新兴市场的通胀率和债务股本比率均处于数年最低，且低廉的资本成本或会在许多年内对市场形成支撑。Barger预期，巴西明年将迎来总统大选，由此带来的市场波动上升蕴藏着机会。

基金经理表示他们只会避开为数不多的几个国家。例如身陷经济和债务危机的委内瑞拉。一些基金经理认为墨西哥和菲律宾股市的估值相对昂贵，还有一些人认为尽管沙特目前国内政局动荡，但其对外发行的债券还是安全地带。

此外，一些基金经理甚至认为高度的政治风险、庞大的经常帐赤字，以及居高不下的债务水平，均使得英国看起来更像一个发展中经济体，而非发达国家，因此对英镑GBP=应该像对新兴市场货币那样来进行交易。(完)