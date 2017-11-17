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《路透精英汇》MW Capital Management认为全球股市长牛行情接近尾声
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2017年11月17日 / 凌晨4点15分 / 1 天前

《路透精英汇》MW Capital Management认为全球股市长牛行情接近尾声

1 分钟阅读

路透新加坡11月16日 - MW Capital Management投资长Rob Aspin周四表示，全球股市有史以来最长连涨期之一可能接近尾声，因此押注欧洲和日本等发达市场要比押注新兴市场更安全。

资料图片：2016年9月，人们坐在纽约证交所外的长凳上休息。REUTERS/Brendan McDermid

Aspin在路透2018全球投资展望峰会上表示，如果股市在2018年止涨回跌，他并不会感到惊讶，所以他建议坚持押注更安全的发达市场。

“我们预计2018年将不会是特别看好的一年，”Aspin周四在新加坡举行的路透峰会上表示，并称“如果真有什么，可能也是证明将迎来一个临界点，我们可能会看到一定程度的抛售。”

Aspin称，他预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)在升息方面不会特别激进，但他担心主要央行普遍收紧政策将会损及股价。他表示，避免投资新兴市场的理由是，它们的波动性往往会高于全球平均水平。

“因此，如果发达市场因估值、系统受到冲击或确实是流动性撤出的原因而遭到抛售，这也会对新兴市场产生影响。”

MW约35%的资金投资于对冲基金，其中很大一部分投资于美国对冲基金。Aspin预计明年的投资配比将保持不变。

Aspin青睐的新兴市场为俄罗斯、印度和中国，但MW对这些市场的直接投资配比较小。他认为中国从较长期来看是相对较好的押注，但预计中国市场明年将相对较疲软，因当局将收紧货币环境以减少债务杠杆水平。

MW有大约6%的资金投资黄金。

“我认为持有黄金很重要，尤其考虑到央行当前政策的情况下，”Aspin解释道，如果再度出现全球增长突然放缓，或通胀上升，有必要对冲实际利率为负的风险。

Aspin说，MW还考虑投资比特币，尽管他认为该市场还处于初步阶段，在区块链行业中挑选出可能胜出的企业还为时过早。他计划对一只交易比特币和其他虚拟货币的基金投入少量资金。(完)

编译 刘秀红/汪红英；审校 许娜/高琦

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