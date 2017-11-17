《路透精英汇》全球股市明年将难以重现今年的两位数涨幅--瑞银财富管理

路透伦敦11月16日 - 全球最大财富管理公司之一周四预言，全球股市涨势将延续至2018年，主要拜科技业获利前景强劲之赐，驳斥股市可能已经进入泡沫领域的说法。

2017年11月16日，瑞银财富管理全球投资长(CIO)Mark Haefele在路透全球投资2018年展望峰会上发言。REUTERS/Paul Hackett

瑞银财富管理全球投资长(CIO)Mark Haefele在路透全球投资2018年展望峰会上表示，他预期全球股市涨幅将在个位数区间。Haefele为超过2万亿美元投资资产制定决策方向。

Haefele称，“有很多人问：股市是不是出现泡沫了？我认为不是，有几个理由。”

“全球经济成长相对缓慢、利率相对偏低的情形可能持续一段时间，而在逐渐上涨的环境中，股市可以有不错表现。”

他称，本季科技股获利强劲，是该行业涨势可望延续一段时间的迹象。但近期全球股市整体表现强劲，意味着有一些未来的回报已经提前实现。

“要取得两位数的涨幅十分困难，”他说，并补充称若通胀率大幅上升，是他们对股市2018年将录得个位数涨幅这一预期面临的最大风险。通胀率大涨会迫使美联储和其他央行加紧升息。

Haefele还表示，英国决定退欧后，他的客户对投资英国房地产市场的兴趣升温。

他说，英镑在吸收了英退最初带来的大部分冲击后，目前以购买力平价(PPP)衡量看来已被低估，并补充称预计英镑近期内不会进一步走低。

“...我们的英股配比低于欧元区股市，因我们认为企业获利增长将帮助欧洲股市，而英镑汇率调整很可能已经结束。”

他还表示，随着2019年英退的临近，英镑可能再度走低。(完)