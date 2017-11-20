《路透精英汇》全球财富增长 延长股市纪录最长牛市行情

路透伦敦11月17日 - 有钱，就得投资。受益于强劲增长的经济体和充满活力的市场，全球财富激增，正在助涨历史上持续时间最长的股票牛市，将其不断推至新高。

资料图片：2010年5月，纽约证交所大楼上飘扬的美国国旗。REUTERS/Lucas Jackson

这场史诗般的多年涨势，已经使全球股市在2017年迄今180多次创出历史新高，为MSCI明晟全球市场指数增加了约7万亿美元的市值。但这波行情距离触顶还远得很，本周出席“路透全球投资展望”峰会的财富管理者预计2018年还会涨得更高。

投资者认为，公司盈利正在以两位数的速度增长，同时央行政策仍保持友好。如果股票估值确实有些高，也尚未被认为高得离谱。

毫无疑问，情况就是这样。但还有另外一种有力的催化剂：随着全球经济扩张，不断增加的财富和日益膨胀的“储蓄过剩”。

瑞士信贷(Credit Suisse)本周发布的年度报告显示，过去一年全球财富增长近17万亿美元，达到280万亿美元。其中大部分新增财富正在流入从养老基金到主权财富基金的各类投资工具。

从本周达文西的艺术作品破纪录创下4.5亿美元天价，乃至于加密货币让人眼花撩乱的涨势，都显示出富有投资人急切的购买慾。

“还有金额非常庞大的资金正在寻找购买标的。(与客户)的谈话往往是这样的开头：‘我们拥有的钱比点子还多’，或者是很快就切入这样的主题，”对冲基金英仕曼集团(Man Group)执行长Luke Ellis在伦敦的峰会中表示。

“买家带动估值的力道大于卖家。”

根据汤森路透旗下基金研究公司理柏，过去一年，全球股市基金净资产共计增加了五分之一，至超过20万亿美元。

这可能帮助带动了美银美林所说的“屈服于风险(capitulation into risk)”。

该银行最新的投资者调查显示，即使增持的仓位触及多年高点，仍有创纪录比例的基金认为股市估值过高。

“有多得不得了的私人财富与储蓄流入市场。世界第二大经济体中国超过6%的国内生产总值(GDP)增长率，创造出金额庞大的财富，而这还只是一个国家，”在瑞银财富管理负责管理约2万亿美元投资策略的Mark Haefele表示。(完)