《路透精英汇》嘉实国际的投资总监看好中国“新经济”类股

路透香港11月13日 - 一位基金经理表示，随着中国经济转型为消费驱动型经济的努力取得成效，未来两年中国的经济增长将受到教育、汽车、医疗和电子商务的推动。该经理并称股票是2018年的首选投资。

2017年11月13日，嘉实国际资产管理有限公司(Harvest Global Investments)投资总监关子宏(Thomas Kwan)在路透精英汇期间讲话。 REUTERS/Bobby Yip

全球股市今年飙升至新高。在通胀依然疲软之际，全球经济加快增长，使得央行可以撤除2008-09年金融危机之后实施的部分刺激措施，同时利率保持在相对较低的水平。

嘉实国际资产管理有限公司(Harvest Global Investments)投资总监关子宏(Thomas Kwan)在路透“2018年全球投资展望峰会”上表示，股市的强劲势头将会延续。

关子宏补充说，中国股票仍然是明年的首选投资，现在也是全球投资者买进中国债券的时候，尽管中国债务规模高企是一个问题。

Kwan表示，他已经按照嘉实预设的各种投资产品限制，将最大限度的资金投入股票。

嘉实国际资产管理是中国最大资产管理公司之一嘉实基金的全球部门。母公司管理的资产规模约1,300亿美元，主要在中国大陆。

Kwan称，美国和欧洲经济稳健成长，将有助于中国出口，在此同时中国转型成为更偏向消费导向的经济模式，将对那些“新经济”公司提供商机。

“驱动成长的是消费相关的行业及服务业，”他周一表示。“汽车、教育、医保及网路商务等等，仍将会是未来两年的中国成长动能。”

Kwan指出，中国经济成长将有助于亚洲其他新兴经济体拥有突出表现，在此同时欧元区拆伙风险下滑以及成长强劲，应有助于欧洲股市表现优于其他发达国家市场。

**债务忧虑**

中国经济有望实现2010年以来首次加速。电商巨头阿里巴巴(BABA.N)今年双11购物节全平台成交额超过1,682亿元人民币，较上年增39%，彰显消费者强劲消费力。

但企业债务高企仍是一大担忧。

据评级机构预估，中国总体债务负担几乎是其年度经济产出的将近三倍。标普全球评级9月份时表示，未来五年中国的债务增速料将放缓，但仍将处于可能引发财务压力的水准。

“杠杆水平肯定高了，”关子宏表示，“这实际上有可能打乱稳定的宏观经济环境。”但他补充称，中国经济朝向内需的再平衡努力应该有助于抵消债务风险。

“情况现在稳定多了...令人担忧的程度事实上要比两三年前低的多。”

关子宏表示，固定收益市场方面，对寻找进入大型市场的投资者来说，中国债券提供了相较G3国家债券更高收益率的替代选择，尤其是那些在欧洲的大型市场，利率接近为零。

“全球投资者是时候考虑一下中国债券市场了，”关子宏称。

中国经济表现一览动图：tmsnrt.rs/2iO9Q6a (完)