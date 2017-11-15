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《路透精英汇》摩根资产管理做多英镑 也看好意大利公债
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2017年11月15日 / 凌晨5点02分 / 1 天前

《路透精英汇》摩根资产管理做多英镑 也看好意大利公债

1 分钟阅读

路透伦敦11月14日 - 摩根资产管理(JP Morgan Asset Management)的一位高管周二表示，英国央行(BOE)升息的决定是正确的，明年可能还会再升息几次。

2017年11月14日，英镑纸币。REUTERS/ Benoit Tessier

摩根资产管理负责固定收益、外汇和大宗商品的投资长Nick Gartside表示，鉴于全球经济增长趋势，英国经济增长趋于向上，因此该公司在“适度做多”英镑。

“由于估值的原因，我们对于英债没有特定立场，但对于英镑，我们持偏多看法，三四周前已经开始建仓，”Gartside在路透2018全球投资峰会上表示。他还是该公司多类别固定收益产品的联合管理人。

本月稍早英国央行升息后，英镑遭受重创，下跌近2%，因市场加大押注未来三年英国央行仅会升息两次。

Gartside预计美国收益率曲线未来几个月会进一步趋平，而且随着升息推高曲线近端、而低通胀继续令曲线远端承压，可能“到明年会非常接近零”，但这不太可能是衰退的指标。

摩根资产管理预计美联储明年将升息三次。

**看好美欧高收益债和意债**

尽管上周高收益债遭遇资金外流，而且利差在扩大，但Gartside仍看好美欧高收益债的前景，因全球经济状况改善，增强了评级获上调超过下调的可能性。

更多评级上调也引发基础高收益债券指数的构成发生变动，因更多低收益但低评级的债券获上调，剩下一批高收益但质量偏低的债券。

“未来6-9个月有可能缩小至多10%，”Gartside表示。

Gartside指出，垃圾债收益率因为两个因素而上扬，也就是经济衰退的可能性，以及当企业开始举债以进行许多利多股票的活动，像是为交易提供资金及派发股息，而这两种情况在欧洲发生的可能性都不高。

随着基金遭遇资金流出，美银美林的欧洲及美国高收益债指数收益率这个月以来都上涨25-30个基点。

“如果你是一名欧洲的企业财务主管，就会对那场危机余悸犹存，而且目前杠杆水位大致合理，”他称。

摩根大通资产管理目前也看好意大利债券，因为意大利经济基本面正在好转，这已反映在不久前标普20多年来首次调升意大利评等，以及经常帐盈余等数据上。

“意大利经济增速不会是超强等级的，但经济走向已经扭转，我们认为这是货真价实的题材，”Gartside称。

其他观点：

* 超配新兴市场本币债，以美元及欧元等多种发达市场货币融资，有别于之前仅用美元融资。

* 超配土耳其及南非本币债

* 投资组合完全不纳入加密货币。(完)

编译 李春喜/刘秀红/蔡美珍；审校 白云/王颖/孙茉莉

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