《路透精英汇》对冲基金Light Street Capital押注IBM股价进一步下跌

路透纽约11月15日 - 今年表现最佳的对冲基金之一--Light Street Capital押注国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)股价将进一步下跌。

2017年11月15日，纽约，对冲基金Light Street Capital总裁暨创始人Glen Kacher在路透全球投资2018年展望峰会上讲话。REUTERS/Mike Segar

Light Street Capital对冲基金今年已上涨53%，管理该基金的Glen Kacher周三在路透全球投资2018年展望峰会上表示，对于IBM、VeriFone Systems(PAY.N)和Ingenico(INGC.PA)等收入来自已落伍的销售时点信息系统(POS)技术的企业而言，Square Inc(SQ.N)的技术或许意味着“麻烦”。

Kacher称，他正在做空IBM的股票，该股今年以来已下跌11.5%，比2013年3月最高水平低出32%。

Square Inc的股价今年迄今已暴涨197%，该公司扩大了其设备网络，使得小型企业能接受通过平板电脑或智能手机进行的借记卡和信用卡转账。

“Square的POS技术简直棒极了，”Kacher说道。

IBM股价周三收跌1.2%，此前一天的监管文件显示，巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)第三季将对IBM的持股减少了32%。去年巴菲特也将他的IBM持股减少了52%，目前他持有约3,700万股IBM股票。

Kacher管理着近11亿美元的资产，据Light Street最新提交的文件，其持有仓位最重的股票分别是亚马逊(AMZN.O)、Facebook(FB.O)、陌陌(MOMO.O)和Match Group Inc(MTCH.O)。(完)