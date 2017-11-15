《路透精英汇》较低“新中性利率”下 央行因应空间不多--PIMCO经济顾问

路透纽约11月14日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)全球经济顾问方艾硕周二表示，全球市场处于低利率环境，投资人因此有恃无恐，或许对市场环境接下来转差时应对不足。

2017年11月14日，美国纽约，太平洋投资管理公司(PIMCO)全球经济顾问方艾硕，在2018年路透全球投资展望峰会上发表讲话。REUTERS/Mike Segar

在2018年路透全球投资展望峰会上，方艾硕表示，利率的“中性”水准已下滑，因人们寿命更长，且世界更加全球化、更擅于使用科技。

方艾硕表示，在不会引发不必要通胀的前提下，央行能升息的空间变少。

“市场处于新的中性(利率)水准，在可预见的未来我们还会生活在低利率环境中”，方艾硕表示。“缺点就是如果真的出现修正...央行能反应的空间非常小。”

投资者一方面将资金投入股市和高收益债券等风险较高的资产，另一方面又维持较安全的固定收益债券持仓，以分散风险。

这种风险偏好可能弄巧成拙。

“尽管我们认为明年出现衰退的风险很低，”方艾硕说道，“但最令我们担心的是恐惧心消失，投资者的恐惧心在本次扩张周期中首次消失不见。”

方艾硕表示，自2008年全球金融危机以来，投资者对于美国银行业的稳定性以及欧元等因素的担忧“一直在攀升”，而到2017年“一切都没出错”时得到风险回报。

“更大的担忧在于，一旦出现修正，金融市场参与者就会开始意识到各家央行并没有足够的工具来应对，”他说道。“那可能就是‘皇帝的新衣’谎言被戳破的时刻。”

的确，他称上周美国垃圾债的弱势可能是“冰山一角”。

方艾硕担忧不论衰退何时到来，如此的衰退都可能是“长而浅层的，”因为各国央行将缺乏对抗的法宝。

他指出，如果国会实施减税而非更普遍的“税改”，将会过度刺激经济，美国经济可能加速陷入衰退，而国会议员可用来对抗下波衰退的子弹也会用光。

他说，用降税来刺激需求，这可能是最糟糕的实施时机。

“别搞错我的意思，减税这个主意并不坏，”他称。“但是现在降税，恰逢劳动市场几近充份就业，这将拉高通胀升温的风险...有可能为目前短暂的荣景舖好坦途...但在2019年或2020年就有可能陷入衰退。”(完)