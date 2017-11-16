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《路透精英汇》道富环球投资管理预期亚洲债券市场2018年将承压
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2017年11月16日 / 上午9点59分 / 1 天前

《路透精英汇》道富环球投资管理预期亚洲债券市场2018年将承压

2 分钟阅读

路透新加坡11月16日 - 道富环球投资管理(SSgA)亚太固定收益主管Ng Kheng Siang表示，随着美国利率明年上升，令亚洲债券市场面临压力，亚洲各国央行货币政策立场将不再那么偏向鸽派。

2017年11月16日，新加坡，道富环球投资管理(SSgA)亚太固定收益主管Ng Kheng Siang在路透2018全球投资展望峰会上发言。REUTERS/Vidya Ranganathan

“我认为明年在美国联邦储备委员会(FED/美联储)料将升息的情形下，可能造成亚洲情势的变化，”Ng Kheng Siang周三在路透2018全球投资展望峰会上表示。“亚洲央行思维正从中性偏向不那么鸽派，但也不全然是鹰派。”

这将对此间债券市场收益率构成上行压力。

截至9月30日为止，道富管理的资产规模达2.67万亿(兆)美元。Ng所管理的基金是在新加坡注册的指数型基金，这档名为ABF Pan Asia Bond Index Fund在11月初的资产规模为39.35亿美元。

该基金的绩效追踪指标为Markit ABF泛亚洲债券指数。

虽然他的亚洲持仓与追踪指数相比呈现中性，但他的看法偏向加码印尼债券。

“其收益率方面仍有一些可挑可捡的机会，而且债券收益率周期尚未转向上行。有关印尼债，唯一要做的就是挑好点位，毕竟不是很便宜，”Ng说道。

他建议略微低配韩国资产，因为该国拟议的财政刺激带来风险，而且家庭债务高企或迫使韩国央行放缓利率正常化进程，这意味着公债收益率还有上升空间。

Ng称，由于菲律宾的贸易收支问题以及有关其国内政治问题的担忧，菲律宾披索PHP=可能面临一些挑战。

但他表示，韩元KRW=因收益率升高而存在进一步上涨的潜力，而马币MYR=则容易受到明年大选相关风险的影响。

Ng称，今年他对人民币的突然上行和快速升值感到意外，但预计人民币将稳定在窄幅区间内。

Ng称，在中国努力降低高杠杆、以及10年期国债收益率近期涨至4%的情况下，并未见到投资者恐慌性抛售债券。

“我认为中国当局在试图降低杠杆率，并试图微调，”他说道。“这造成债券收益率曲线重新定价，还不算是对任何信贷问题的反映。”

外资流入亚洲债市动图：tmsnrt.rs/29uYjbz

中国经济指标动图：tmsnrt.rs/2iO9Q6a(完)

编译 张明钧/王琛；审校 高琦/刘秀红

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