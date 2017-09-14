新地16/17年度基础溢利及物业销售创新高 续将农地转住宅

路透香港9月14日 - 香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)2016/17年度基础溢利及物业销售额均创纪录新高，受惠入账地产销售及租金收益增加，及期内大型新盘开售销情理想。

新地管理层周四在业绩发布会上并表示，将继续透过改变农地用途以增加住宅发展土地，早前并已就位于新界西贡十四乡的农地与政府完成补地价，项目规模庞大，总发展楼面面积达480万平方尺，发展期长达八年。

对于特首林郑月娥将在下月发表其首份《施政报告》中，料将提出“港人首次置业上车盘”，新地表示，公司亦有三幅农地可能适合用作发展首置上车盘，待有具体细节出台后，公司乐意配合政府帮助市民置业。

“（首置上车盘）很多细节尚未清楚，我们期望在施政报告中宣布多些细节，我们会积极及乐意与政府合作。”新地副董事总经理黄植荣称。

至于十四乡的农地补价的具体金额，他表示有待政府完成相关程序后才作出。

以邻近的马鞍山白石为例，近日宏安地产(1243.HK)出售该区一幅住宅六成权益，每平方尺楼面地价为10,500港元。

**下年度度销售目标360亿港元**

截至6月底止年度，新地撇除投资物业重估等因素后的基础溢利为259.65亿港元，上一年度为241.7亿港元；汤森路透SmartEstimate®综合分析师平均预估为258.9亿港元。

董事会建议派末期息每股3港元，上年度同期为2.8港元。

期内新地来自物业销售的溢利为119.17亿港元，同比增加1.76%。按所占权益计算，集团在年内录得破纪录的合约销售总额约524亿港元，比上一年度的407亿港元增加近29%，其中447亿港元来自香港。期内净租收入按年增4%，至171.42亿港元。

新地副董事总经理雷霆表示，2016/17年是售楼收入突出的年份，因期内有数个大型新盘推售，成绩理想，公司2017/18年度的售楼目标为360亿港元，比上年度的330亿港元为高，对达标非常有信心。

内地市场方面，新地执行董事郭基煇表示，国内楼市过去两年有很多不合理的地价成交，因此公司对内地买地投资亦冷却下来。

“但幸好中央调控合时，‘刹车’做到效果，将地价拉回到合理水平，这样房地产才能有长期健康的发展。”他说。

他表示，新地会待内地政府有更多持续长期房地产政策出台，楼市回复健康发展，便会在一线及个别二线城市，尤其大湾区9+2城市继续物色土地。

另一方面，对于近期有媒体报导新地第三代在集团内互相竞争，作为第二代的舵手兼新地主席郭炳联作出回应。

“公司今日来说是非常团结的，同事都用心将公司业务做好，第三代也合作无间，很团结。某些传媒的报导是谣言，有些是错的新闻，所以我们也不浪费时间逐一去澄清。”他说。

公布业绩前，新地股价收低1.1%至135.3港元，截至今天收盘今年以来其股价累计涨38%，跑赢同期恒生指数.HSI26%的升幅。（完）

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