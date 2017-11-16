融创中国向乐视系提供近18亿元借款及30亿元债务担保

路透香港11月16日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周四称，将有条件向联营公司乐视网(300104.SZ)及乐视致新合共提供17.9亿元人民币的借款，年利率10%，作为该两家公司的一般营运资金。

融创中国的公告称，该公司通过合约安排控制的天津嘉睿作为贷款人，向乐视致新提供借款5亿元。作为该笔借款的先决条件之一，乐视致新将其持有的乐视投资100%股权质押予天津嘉睿，担保额为5亿元；而乐视网并应将其持有的重庆乐视小额贷款100%股权、霍尔果斯乐视新生代100%股权及乐视体育6.47%股权质押予天津嘉睿，担保金额为2亿元。

此外，天津嘉睿与乐视网订立另一份借款协议，向后者提供12.9亿元借款，用于乐视网的一般营运资金。作为这笔借款的先决条件之一，乐视网将其持有的乐视致新13.5416%股权、乐视云50%股权质押予天津嘉睿。

另外，融创中国全资附属公司融创房地产与乐视网订立委托担保协议，有条件为乐视网现有债务及新增债务提供总额不超过30亿元的担保，以满足业务发展需要。双方并订立股权质押反担保协议，假如融创房地产因根据委托担保协议承担担保责任而偿付相关款项后，乐视网须足额向融创房地产偿付相关款项，并将其持有乐视致新26.7702%股权质押予融创房地产。

截至本公告日，融创中国累计向乐视控股及其关联方提供借款本金额共10.04亿元，借款年利率均为10%。而乐视控股将其持有乐视影业21.8%的股权质押给融创房地产作为其中约7.04亿元借款的担保措施。

融创中国表示，先前投资的由乐视致新、乐视影业和乐视网构成的新乐视属于公司长期看好的投资方向。但是过去几个月，乐视创办人贾跃亭、乐视控股本身以及其所控制的其他业务板块的相关债务和历史遗留问题的不断发酵，令新乐视不可避免地受到波及，影响业务正常发展。

该公司续称，继续长期看好大屏运营和内容领域的发展前景，近期乐视致新和乐视影业整体运营状况已取得了一定的恢复，公司也将有可能继续为乐视致新和乐视影业提供合理的支持。

融创中国早盘初段股价跌0.58%，报34.45港元。（完）

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