融创中国早盘挫跌近14%几近回吐过去一周升幅 市场忧资金风险

路透香港7月18日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)周二早盘股价最多挫跌13.5%，回吐过去一周以来因宣布收购万达资产后累积的大部分升幅，此前有内地媒体指融创遭内地金融机构排查资金风险。

融创自上周二宣布以约632亿元人民币收购大连万达商业旗下酒店资产及文化旅游项目，获投资界看好，截至周一止过去五个交易累积升幅逾16%。

信诚证券联席董事张智威表示，融创本身的负债较高，一旦资金出现紧张，情况较令人担心。

中国发改委周二表示，有关部门会继续关注房地产、酒店、影城等非理性对外投资倾向。

华尔街日报周一报导称，中国银行业监管机构已经要求国有大银行停止对万达集团提供贷款。此外，亦有内地媒体报导，有内地商业银行内部系统下发＂关于海航系、万达系、复星系、融创系授信业务专项排查＂的通知，要求该商业银行对上述几家企业在银行授信业务方面的风险披露进行核查。

香港时间11:50，融创股价跌10.58%，报15.38港元。大盘恒生指数.HSI跌0.15%。

除拟收购万达资产外，融创今年初通过受让陷于财困的乐视网(300104.SZ)及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，成为乐视网第二大股东，融创董事长孙宏斌在乐视网昨日举行的的股东特别大会上获补选为非独立董事。（完）