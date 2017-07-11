融创公布约632亿元收购万达酒店旅游资产 项款支付涉及银贷

路透香港7月11日 - 中国房地产商融创中国(1918.HK)周二公布以631.7026亿元人民币收购大连万达商业旗下酒店资产及文化旅游项目，其股份将于今早恢复交易。

融创周一停牌，其后卖方万达集团官网公告显示，双方周一已签署转让协议，万达将以295.75亿元，出售南昌万达文旅项目等13个文旅项目的91%股权，并由融创承担项目的现有全部贷款；并以335.95亿元出售北京万达嘉华、武汉万达瑞华等76个酒店。与融创公告内容一致。

公告披露的支付程序显示，双方在框架协议签署当日，买方向卖方支付定金25亿元人民币；7月底之前，卖方应配合买方完成尽职调查，双方并签署正式协议，正式协议签署后3日内，买方累计支付至合作事项总价款的20%，即人民币126.34亿元。

此后，买方将尽快取得股东大会通过，并在90天内支付转让价款累计至人民币335.9526亿元；最后一笔款项，则由卖方通过指定银行向买方发放贷款人民币296亿元（期限为三年，利率为银行三年期贷款基准利率），买方收到该贷款后2日内，向卖方支付剩余对价人民币295.75亿元。

融创表示，“此次合作，以合理的成本为本公司补充大量优质土地储备和物业资产，将为本公司未来持续健康发展提供巨大的支持。”

公司并称，以上项目合作完成后，未来也将继续和大连万达商业在其他项目上以及电影等领域进一步探讨和加大合作力度。

拟收购的13个文化旅游项目总建筑面积合计约为5,897万平方米，其中，自持面积约为924万平方米，可售面积约为4,973万平方米；于2016年底的账面值为248.84亿元，2016年度除税后纯利38.17亿元。

拟收购的76家城市酒店总建筑面积合计约为324.9万平方米，总房间22,920个，预计截至今年12月31日的账面净值为335.9526亿元，其中包含了尚未开业的两个酒店预估的成本；而2016年度业主利润为8.74亿元。

融创上周五收市价报14.8港元。（完）

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