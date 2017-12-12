苏宁云商称已出售部分阿里巴巴股份 获利约33亿元

路透上海12月12日 - 中国大型连锁零售企业--苏宁云商(002024.SZ)周一晚公告称，近日公司通过纽约证交所出售所持的部分阿里巴巴集团(BABA.N)股份，预计获利约33亿元人民币。

公告指出，在11月董事会授权出售至多550万股阿里巴巴股票后，近日已完成减持，公司收到股票出售款约9.4亿美元。本次交易在扣除初始购股本金以及相关成本和费用后，预计可实现净利约32.5亿元。

2015年8月，苏宁云商与阿里巴巴确定战略合作，相互认购对方的股份，其中苏宁云商认购阿里巴巴2,632.47万股，认购价为81.51美元；阿里巴巴通过认购苏宁云商增发A股，持有后者扩大后股本的19.99%。

公告称，苏宁云商本次出售阿里巴巴集团股票获得资金，将用于支持公司在商业业态创新、物流能力提升以及科技研发等方面的投入，能够有效增强公司市场竞争力，有助于公司经营质量的提升。

苏宁云商强调，尽管本次出售阿里股票，但阿里巴巴是公司最重要的战略合作伙伴，公司将结合自身资源，持续加深与阿里巴巴在联合采购、天猫旗舰店运营、物流服务、O2O 融合等领域的战略合作，持续提升双方的合作价值和市场竞争力。

减持后，苏宁云商仍持有阿里巴巴集团2,082.47万股，占其总股本的0.81%。

苏宁云商周一收报12.61元，近一个月累计跌10.8%；阿里巴巴周一收报177.29美元，涨1.67美元。（完）