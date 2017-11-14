苏宁云商与深创投合组物流地产基金 募集目标300亿元

路透上海11月14日 - 中国苏宁云商集团股份有限公司(002024.SZ)周一晚公告称，全资子公司江苏苏宁物流公司拟与深创投集团旗下的深创投不动产基金管理公司联合发起设立物流地产基金，该基金目标总规模为300亿元人民币。

公告指出，该基金首期募集目标50亿元，主要用于收购苏宁建成的成熟仓储设施、市场化收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施。首期基金由江苏苏宁物流或苏宁云商控股子公司认缴51%，由深创投不动产管理的资金或深创投集团认缴49%。

双方将根据投资项目情况设立后续物流地产基金，用于投资苏宁拟建、在建及已建成的高标准仓储物流设施，并寻求并购其他市场主体的仓储物流设施。

基金存续期最长为七年，其中前三年为投资期，之后两年为退出期，最长延期两年，退出渠道包括通过REITs（房地产信托凭证）上市、转让项目公司股权、资产证券化等方式。

苏宁云商称，公司致力于建设中国零售行业最大的仓储物流设施网和服务网。伴随公司零售业务规模的持续增长，覆盖用户对物流服务时效要求日益增强，以及公司物流能力对外开放进程不断深化，公司必须加快物流仓储资源的取得速度。

为有效的利用金融资本加快产业发展，公司与专业的金融机构深创投不动产进行合作，成立物流基金，一方面投资收购公司已有的仓储物业，盘活资产，回笼资金，并进行再投资，持续获得新的仓储资源；另一方面该物流基金还将市场化投资并购成熟物业、开发建设新的物业，由公司输出物流仓储及运营管理能力，实现了轻资产发展模式。

苏宁云商周一收报13.23元，过去一个月累计下跌8.1%。（完）