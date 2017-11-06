苏宁电器称投资恒大有助获商业物业资源 将展开多方面合作

路透上海11月6日 - 中国苏宁电器集团周一表示，投资200亿元人民币入股国内大型地产商中国恒大(3333.HK)，将有助公司未来获得大量商业物业资源。双方还将在基建物资的供应链及金融服务、智能家居与智慧物业服务、房产销售的O2O模式创新等方面开展全面合作。

苏宁电器集团是苏宁云商(002024.SZ)的第二大股东。据苏宁电器母公司苏宁控股微信，2018年苏宁计划在全国新增布局5,000家不同业态的互联网门店。苏宁正通过租、建、购、并多种形式并举的方式，快速拓展与获取符合其经营需求的商业物业，与大型地产商合作就是重要方式之一。

苏宁新闻稿称，恒大作为中国最大的房地产开发商，拥有大量的住宅与商业物业，可以提供大量可供苏宁小店进驻的小区场景，供苏宁生活广场入驻的大型社区场景等。

新闻稿指出，双方的合作，不仅能对苏宁的O2O全渠道经营提供帮助，降低其物业成本，提升其经营效率和用户体验，加快苏宁O2O战略的执行和落地；同时，苏宁多年来形成的供应链能力、互联网电商服务能力、物流服务能力、IT服务能力也可通过各种形式输出。

对于恒大来说，与苏宁的合作也能借助其遍布全国的互联网零售商业运营优势，完善社区布局，提升社区品质。在重要城市的核心商圈，双方也可以共同开发和运营。

中国恒大集团周一宣布，为恒大地产引入第三轮策略融资，规模600亿元，占恒大地产经扩大后股本约14.11%。其中苏宁电器集团全资子公司南京润恒投资200亿元后，占恒大扩大后股本的4.7%。

经过三轮增资完成后，外部投资者合计向恒大地产投入1,300亿元资本金，共将获得恒大地产经扩大股权约36.54%权益。（完）