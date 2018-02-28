苏宁易购去年净利增近5倍 智慧零售快速发展--业绩快报

路透上海2月28日 - 中国大型零售企业--苏宁易购(002024.SZ)周二晚间公布业绩快报，去年公司实现净利42.1亿元人民币，同比增长497.66%，部分是因为去年公司减持阿里巴巴(BABA.N)股票带来的大额投资收益。公司的智慧零售模式已经从概念进入到了落地实施并快速发展的阶段。

业绩快报称，去年公司实现营业收入1,879.10亿元，同比增长26.47%；每股收益0.45元。若不考虑出售阿里巴巴的投资收益，苏宁2017年净利为9.25亿元，较上年扣除非经营收益的净利水平增长2.37倍。

公司新闻稿称，这是苏宁易购自2009年开启互联网转型以来业绩最好的一年，意味苏宁易购已进入收入规模的快速增长、净利润稳步提升的基本面持续向上周期。

已提前全渠道布局的零售巨头苏宁，去年线上实体商品交易总规模为1,266.96亿元（含税），同比增长57.37%。而线下通过门店互联网化及数据化建设等方式，苏宁的店面经营质量继续提升，其2017年在中国大陆地区可比店面销售收入同比增长4.17%。

除了零售业务的高增长，苏宁旗下物流和金融两项业务也持续高速增长。2017年苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套合计面积686万平方，拥有快递网点达到20,871个，苏宁物流社会化营业收入（不含天天快递）同比增长135.76%。苏宁金融业务（支付业务、供应链金融等业务）2017年总体交易规模同比增长129.71%。

过去一年，苏宁用互联网技术推动线下门店的业态变革，形成包括苏宁易购广场、苏宁小店、苏宁易购云店、苏鲜生、苏宁体育、苏宁影城等在内的智慧零售业态产品族群。公司去年12月已提出2018年开店5,000家、三年开设1.5万家互联网门店的计划，目标是在2020年门店数量达2万家。

新闻稿透露，自去年12月19日提出大开发战略至2月4日，苏宁已在全国新开282家店。

苏宁易购周三开盘报12.58元，涨0.10元或0.8%。（完）