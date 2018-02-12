苏宁易购拟在二级市场回购至多10亿元股份用以股权激励

路透上海2月12日 - 中国大型零售企业--苏宁易购(002024.SZ)上周六发布公告称，拟使用至多10亿元人民币资金在二级市场回购公司股份，用作员工股权激励计划。在上周A股市场出现连续下跌之际，苏宁易购此举将有助于提振投资者信心，稳定股价。

公告称，本次回购股份的成本价格不超过16元/股，该上限价格较上周五苏宁易购的收盘价11.82元高出约35%。公司将使用税后利润以集中竞价方式回购股份，在2月27日召开的股东大会审议通过该方案后三个月内实施。

本次股权激励计划的对象涵盖公司董事、监事和高级管理人员，公司零售、物流、金融三大业务体系的中高层人员及业务骨干，技术开发体系核心技术人员。

苏宁易购称，目前公司现金流良好，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司回购股份用于股权激励，依据企业会计准则相关规定，股权激励会确认相关费用。

公告称，此举是为了促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时完善公司的长效激励机制。

有业内人士认为，近期股票市场出现较大波动，公司回购部分股份可进一步提升公司投资价值，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场形象。

上周受美股持续下跌拖累，A股亦出现狂泻，标杆指数沪综指.SSEC上周五收报3,129.85点，创近八个月新低；当周该指数累计下跌9.6%，创逾两年最大单周跌幅。苏宁易购相对抗跌，上周累计下跌5.1%。（完）