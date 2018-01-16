苏宁控股冀三年内交易规模增至4万亿元 线下实体店两万家

路透上海1月16日 - 中国综合性民企--苏宁控股决定将原有的物流、IT体系升级为产业集团并独立运作，并提出至2020年线下实体店2万家、交易规模4万亿元人民币的中期目标，苏宁控股各业态未来发展将提速。

据公司新闻稿，苏宁控股董事长张近东周一宣布，在原有六大产业基础上，提升物流和科技产业的战略地位，形成以易购、物流、金融、科技、置业、文创、体育、投资八大产业板块协同发展的格局，这是苏宁为实现2020年目标对智慧零售生态圈的战略升级。

目前苏宁控股线下实体店在5,000家左右。公司人士周二透露，苏宁控股此前没有系统性公布整体交易规模数据，仅对外披露金融和零售两大产业数据。苏宁金融集团2016年交易规模超5,000亿元，去年预计达1万亿元。另外，苏宁控股传统的零售主业--苏宁易购(002024.SZ)2016年营收1,486亿元，去年前三季营收达1,318.8亿元。

“所有体系都要保持极速状态。无论是整体的规模和利润，还是线下业态的开发、物流服务、获客速度、项目建设进度等各产业、各模块的发展，都要展现出超常规的速度。”他说。

他指出，靠抢占风口造概念是不可能一劳永逸的，靠资本输血的企业更是不可持续的。市场终究会偏爱有内功、有底蕴、有盈利模式的企业，而行业竞争格局逐步从企业间竞争转向产业生态圈的竞争。

此次将物流和科技独立运行，亦是为苏宁控股未来发展制定的前瞻性规划。物流集团将在人员保障、基地储备、网点支撑、合作伙伴协同等方面提前储备，目标是形成未来三年一千万平方米仓储面积、五年内成为最大消费品仓储服务商。而科技集团将凭借苏宁近三十年的零售经验以及信息化积淀，进一步推动企业能力的社会化输出。（完）