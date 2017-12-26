苏宁云商旗下苏宁金服增资募集53亿元 云锋新创投资认购10亿

路透上海12月26日 - 中国苏宁云商集团股份有限公司(002024.SZ)周二公告，控股子公司苏宁金服以投前估值270亿元人民币增资扩股16.50%新股，募集资金53.35亿元。参与者中，马云持股的云锋新创投资出资10亿元，占苏宁金服增资扩股后比例为3.09%。

其他投资者中，苏宁云商关联方苏宁金控指定的主体拟以28.3亿元参与认购。本次增资完成之后，苏宁金服的投后估值为323.35亿元。

本次增资扩股后，苏宁云商在苏宁金服持股比例为50.1%居首位，苏宁金控(含其控制主体)持股37.97%，南京泽鼎(员工持股合伙企业)持股4.175%，云锋新创投资持股3.093%%。

公告称，苏宁金服本次增资扩股，引入苏宁金控、云锋新创投资、上海金浦投资、中金资本、光大控股、深创投集团等战略股东，不仅是对其金融平台价值的又一次重估实现，更强化了苏宁金服在资金、场景、人才资源方面的竞争能力。

苏宁金控为苏宁云商实际控制人和控股股东张近东之全资子公司；上海云锋新创投资管理有限公司股东中，虞锋持有60%股权，阿里巴巴(BABA.N)实际控制人马云持有40%股权。

苏宁金融服务(上海)有限公司在完成第三方支付、供应链金融、保险销售、基金销售等金融业务整合后，今年1月实施首轮增资扩股，引入苏宁金控投资等战略投资者。

苏宁云商周一收报12.38元，最近一个月累计上涨3.69%。(完)

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