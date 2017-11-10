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祥源文化称因信息披露违规被处罚 赵薇夫妇被处市场禁入
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2017年11月10日 / 凌晨12点53分 / 1 天前

祥源文化称因信息披露违规被处罚 赵薇夫妇被处市场禁入

1 分钟阅读

路透上海11月10日 - 中国祥源文化(600576.SS)周四晚公告称，近日收到中国证监会处罚事先告知书，祥源文化、龙薇传媒等涉嫌信息披露违法违规案已由证监会调查完毕，证监会依法拟对祥源文化、龙薇传媒等相关当事人处以罚款，龙薇传媒控股股东--知名演员赵薇夫妇并被处市场禁入。

证监会告知书中称，龙薇传媒在自身境内资金准备不足，相关金融机构融资尚待审批，存在极大不确定性的情况下，以空壳公司收购上市公司万家文化（已更名为祥源文化），且贸然予以公告，对市场和投资者产生严重误导，并造成万家文化股价大幅波动，严重影响市场秩序，损害中小投资者信心。

证监会拟决定：对万家文化给予警告并处60万元人民币罚款，对时任万家文化董事长的孔德永处以警告及30万元罚款，对龙薇传媒给予警告及60万元罚款，对深度参与本次收购的赵薇及其配偶黄有龙、赵政给予警告及每人30万元罚款；对孔德永、黄有龙、赵薇分别采取五年证券市场禁入措施。

对于上述处罚决定，当事人有权提出陈述、申辩和要求听证。若放弃这些权利，证监会将会做出正式行政处罚和市场禁入决定。

2016年12月，万家文化控股股东万好万家集团与龙薇传媒签署股权转让协议，以30.6亿元将1.85亿股万家文化股份转让予龙薇传媒，而刚成立的龙薇传媒注册资本仅200万元且尚未实缴到位，受让股权款高度依赖外部借款。在向银行贷款未果后，仍公告称与其他银行正进行沟通，公告中存在虚假描述、未及时披露等问题。

在龙薇传媒拟收购万家文化股权消息发出后，万家文化在四个交易日内一度暴涨逾三成，但在收购失败消息正式公布后，该股持续下跌，六个月内累计最大跌幅超过六成。

祥源文化周四收报9.32元，过去一个月累计跌8.8%。（完）

发稿 林琦; 审校 张喜良

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