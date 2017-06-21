第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善

路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。

第二季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数.TRIABS RACSI从第一季的70升至74。该数据高于50，则显示正面看法。这一指数代表了101家企业对未来六个月的展望。

“世界经济开始显得更加稳健，”英士国际商学院驻新加坡的经济学教授Antonio Fatas称。

“美国国内生产总值(GDP)和就业正在达到很好的水平，欧洲终于复苏，而亚洲面临的风险正在减弱。由于过去几年资本外流影响，以及存在爆发债务危机的风险，中国经济经历了一些起伏，现在情况看起来也变得更加稳定了。”

普遍预期是，在出口增强、制造业和零售销售稳步增长助力下，中国今年将实现6.5%的经济增长目标，且不会有太多的波折。中国政府还寻求削减债务。

中国企业信心指数从第一季的72上升至75，反映出这种乐观前景。亚洲大多数国家和地区的贸易依赖中国。

日本企业信心触及纪录高位，信心指数从第一季的61跳升至83，远高于该调查进行八年以来的均值58。日本央行在4月对本国经济给出了九年来最乐观的评估，称经济正在转向扩张。

印尼企业信心指数上升8点至83，创下逾一年来的最高。消费者信心高涨和出口增长强于预期，帮助提振了该国的企业信心。

韩国新任总统誓言要重新评估部署美国反导系统的决定，该国企业信心上升幅度最大，信心指数跳升50点至75。当初韩国决定部署反导系统惹怒了中国，并引发中国国内抵制韩货。

“政治风险的乌云已经消散，”Fatas指出。“韩国上一季数据看起来比较弱。当时与一些贸易伙伴有爆发危机的可能，特别是中国。”

印度及泰国的企业信心亦小幅上升，但澳洲、台湾及菲律宾的信心下滑。新加坡企业信心指数62为最低，但即使如此，这仍是2009年开始进行这项调查以来，最低分项指数中的最强水准。

**建筑业乐观**

汤森路透及英士国际商学院(INSEAD)对企业的这项调查是在6月2-16日进行的。受访的101家企业中，56%对未来六个月的前景持乐观态度，为六年多来最高比例。37%持中性看法，7%则持悲观看法。

受访企业包括澳洲APA Group(APA.AX)、日本日立(6501.T)、韩国起亚汽车(000270.KS)、印度Vedanta Ltd (VDAN.NS)及中国东方航空(600115.SS)。

信心最强劲的是建筑与工程企业，以及运输与物流企业，其中约有半数业者表示，过去三个月业务量成长。

中国力推“一带一路”，这两个行业料从中受惠。中国5月召开“一带一路”高峰论坛，承诺向亚洲、欧洲和非洲各地的基建项目提供约560亿美元贷款。

金属与化学产业的信心跳升幅度最大，上升41点至81；医疗保健、金融和零售业的企业信心亦增强。

“未来几年东南亚的电子商务增长潜力巨大。”接受调查的线上零售商Lazada Group集团策略长Magnus Ekbom称。Lazada Group背后有阿里巴巴集团的支持。

“我们有望顺利实现在我们所有的六个市场都有1亿项产品上线的目标。”

房地产业和家庭及饮食业的信心指数并列最低，科技和电信业信心下降7点至67。

接受调查的泰国电信企业Intouch Holdings PCL (INTUCH.BK)称，预期下半年移动和固网宽带业务将会带来正面影响。

“总体来看，由于业者继续开展手机推广活动，移动业务竞争犹存，”该公司在给路透的电邮中称。“不过随着消费者行为的改变，数据消费增加，我们从中看到了契机。”

各企业将颠覆性科技视为它们六个月展望面临的首要风险。颠覆性科技包括优步(Uber Technologies)[UBER.UL]以及爱彼迎(Airbnb)的共享平台等，它们不断从传统行业领先厂商手中抢走市场份额。

受访者提到的其他风险包括不一致的美国政府和贸易保护主义。美国总统承诺奉行的政策，被外界广泛认为是保护主义，其中包括退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

注：每季度接受调查的公司有可能不同。(完)