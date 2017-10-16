英国大型企业对退欧的担忧略有缓解--德勤调查

路透伦敦10月16日 - 会计师事务所德勤(Deloitte Touche)周一公布调查显示，英国一些大型企业对英国退欧的担心在过去三个月有所缓解，乐观情绪从去年6月公投意外决定退欧后触及的低点上升。

对英国大型企业首席财务官的调查显示，认为英国退欧将损及经营环境的受访者比例从前次调查的72%降至60%。

有24%的首席财务官认为现在是冒险--如投资于新项目--的好时机。这一比例远远高于2016年6月公投后的水准。

调查在9月14日至10月4日进行，意味着大多数受访者的回复早于执政的保守党内部出现权力斗争，以及就英国退欧条款又一轮协商无果而终。

然而，这份调查仍可望令英国央行感到振奋；该央行准备自2007年以来首度升息--最快可能在下月，且预测明年投资成长将更为强劲。

德勤调查显示，英国企业信心亦告回升，此前一度锐减，因首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)在提早举行的大选中，令人意外地未能守住国会多数席位优势。

“尽管存在英国退欧的不确定性，但全球经济扩大复苏已协助提振企业财务长的信心，”德勤首席经济分析师Ian Stewart表示。

然而，英国2019年3月退欧的前景，仍为企业界的一大顾虑。

德勤资深合伙人David Sproul表示，虽然过去三个月英国退欧疑虑已有所纾缓，但退欧一事仍为企业界的心头大患；将近三份之一的受访企业预计，将于未来三年抑制投资。

德勤的报告基于对英国大型企业、类似的私人企业或外资所有企业的102名财务长及集团财务主管所做调查。这些大型企业中包括20家富时100指数成份股企业及40家富时250指数成份股企业。(完)