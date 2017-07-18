斯沃琪携中国银联推升级版支付腕表 与11家中资银行合作

路透上海7月18日 - 为迎合中国“千禧一代”年轻人的消费习惯，全球最大手表生产商瑞士斯沃琪(Swatch)(UHR.S)携手中国银联，周二发布其第二代非接触式支付腕表，且与中国工商银行(601398.SS)等11家中资银行达成合作支持。

2015年10月，斯沃琪与银联携手宣布推出有支付功能的腕表，为传统钟表界中第一家。相对第一代产品，本次推出的SWATCH PAY!不仅可支持银联借记卡，还可支持信用卡，而且激活手续非常简便，消费者只需在斯沃琪专卖店购买后，花几分钟即可激活。

中国银联副董事长陈志在新闻会上表示，“今后挥腕支付不再是吸引眼球的概念和炒作，而是可以推广的产品。”

自下周四（7月27日）起，搭载中国银联闪付解决方案的SWATCH PAY!，将在中国28个城市的斯沃琪指定专卖店正式发售。

中国工商银行(1398.HK)信用卡中心副总周跃东指出，2016年中国移动支付总额达58.8万亿元，同比增长382%。目前来看，这种强劲增长的趋势预计还将延续。年轻人目前成为拉动社会消费的主要力量之一，而年轻人相当喜欢移动支付，这使得移动支付正成为主流支付模式。

本次合作银行除了工商银行外，还包括中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国邮储银行(1658.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、华夏银行(600015.SS)、民生银行(600016.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、兴业银行(601166.SS)、浦发银行(600000.SS)、平安银行(000001.SZ)及西安银行。

斯沃琪集团首席执行官Nick Hayek表示，SWATCH PAY!是一个全球战略，首先在中国落地。未来公司希望找到其他合作伙伴，使用中国银联的解决方案并在全球推广。

苹果(AAPL.O)、华为[HWT.UL]、小米[XTC.UL]等多家知名手机厂商推出各自的手机支付方案，苹果还推出具支付及社交等功能的Apple Watch。（完）