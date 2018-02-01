去年12月人民币在国际支付中占比1.61% 上月为1.75%--SWIFT

路透北京2月1日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四发布报告称，尽管中国在全球经济中的重要性日益上升，以及为支持人民币而采取的各种战略措施，但SWIFT的报告显示，2017年12月人民币国际支付中所占比重为1.61%，低于11月的1.75%，亦不及2016年12月的1.68%。

报告显示，香港仍是最大的人民币清算中心，拥有76%的活动份额，而伦敦仍是大中华区以外最大的清算中心，然而，其在全球人民币结算活动中的份额从2016年的6.51%下降到2017年的5.59%。

尽管如此，人民币在数字平台上的增长势头仍然很有希望。支付宝(Alipay)和微信支付等移动服务以及SWIFT GPI（Global Payments Innovation）等国际化服务在今年将获得持续快速增长。22家中国的银行现在已经采用了GPI服务，将帮助人民币更快、更透明、更全面地支付。

此外，人民币/美元货币对在贸易中的强势保持不变，人民币货币对中人民币/美元在贸易中的占比是97.08%，人民币的其他货币对在贸易中没有持续的实质性的流动性。

SWIFT对人民币的追踪显示了人民币与世界其他货币相比的月度排名和权重，还特别对2017年的使用情况和影响人民币国际化的倡议、项目和趋势进行了更广泛的分析。

根据分析，一些影响到2018年国际化的主要趋势将包括：由数字巨头支付宝和微信支付构建的无现金社会的出现；通过中国的“一带一路”倡议，扩大亚洲、非洲和欧洲之间的贸易联系；中国的银行的持续全球化和他们对SWIFT GPI服务的采用。

“人民币在2017年经历了艰难的一年，难以实现其增长潜力，”SWIFT的支付市场主管迈克尔•穆恩(Michael Moon)表示。“专家们认为，资本控制和未来监管的不确定性，意味着在2018年，人民币对贸易和支付的使用量将出现大幅下降。然而，有一些很有希望的方案正在实施，这可能会带来长期的增长。”

专家并指出，SWIFT GPI等举措将大力支撑人民币国际化，而这正在中国快速推进，截至目前，已有22家中资银行采用了这一服务，中美成为GPI支付的主要通道。SWIFT GPI将能实现世界各地的结算在几分钟内完成，这确保中国仍然是世界上最具吸引力和经济竞争力的地区之一。（完）