焦点：瑞士央行维持超宽松货币政策不变

路透苏黎世6月15日 - 瑞士央行周四维持超宽松货币政策不变，尽管整个欧洲政治风险缓解，可以削弱强势瑞郎的上行压力。

瑞士央行将三个月LIBOR目标区间维持在负0.25%-负1.25%不变，并将活期存款利率维持在负0.75%不变，与路透调查分析师的预估一致。

该行称仍致力于实施负利率和汇市干预，以抑制瑞郎汇率。该行称瑞郎汇率仍“严重高估”。

瑞士央行称，全球经济正在如预期走强，多数发达经济体的就业市场在改善，而通胀率仍处在温和水平。

“在此背景下，特别是日本和欧元区的货币政策仍可能保持非常大的扩张性。在美国，货币环境预计将逐步恢复正常，”央行在季度政策评估中称。

瑞士央行发布对全球经济的最新基本预估，预测经济发展将保持顺利。这种谨慎乐观的基本预测继续面临大量下行风险，央行称，这归因于政治不确定性和一些发达经济体的结构性问题。

自两年半之前取消瑞郎兑欧元汇率上限以来，瑞士央行就一直维持利率不变。取消该上限导致瑞郎兑欧元汇价飙升。

瑞士央行还称，仍预计瑞士经济增长约1.5%，和3月预估一致。

该央行也一直在密切观察全球政治局势，并对欧元区不确定性做出回应，进入汇市干预以满足外界对避险瑞郎的需求。

数据显示，为加强汇市干预，该央行今年以来已买入逾470亿瑞郎(484亿美元)的外币，不过近几周的购买规模已经缩减。

“只要欧洲政治稳定性进程持续下去，外汇干预的必要性应该会减弱。但要想瑞士央行上调政策利率，欧元/瑞郎汇率可能还是太低了，”瑞信分析师Maxime Botteron称。

瑞士央行的回旋空间受到了欧洲央行继续实施大规模购债计划的挤压。欧洲央行的购债计划削弱了欧元的价值。

瑞士通胀也仍显疲弱。瑞士央行维持2017年通胀预期在0.3%，但将2018年通胀预估从0.4%下调至0.3%，同时将2019年预估从1.1%调低到了1%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三推动其缩减4.5万亿(兆)美元资产负债表计划，针对削减资产擘划出非常渐进的路线，能够让联储最快可能在9月开始这项复杂的进程。(完)