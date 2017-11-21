瑞士盈丰推出数码科技基金 针对中国金融科技、AI等领域

路透香港11月21日 - 瑞士盈丰资产管理周二宣布，在香港推出一支数码科技基金，针对中国金融科技、人工智能（AI）等技术应用领域为经济转型带来的快速增长。

尽管腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)等中国科网巨头由年初至今股价翻倍令投资者入市产生疑虑，负责该基金管理的盈丰高级投资基金经理莫文辉在记者会上指出，由这些巨头衍生出来的投资机会，不但有助投资者分散风险，还带来长期持有价值。

“超过一半的中国互联网用户也是消费力最强的一群，未来的投资焦点是腾讯的网络应用潜力，而非腾讯本身。”他说，“因此，随着腾讯和阿里巴巴的发展移向中国以外，美国投资者也开始吸纳他们的股票。”

新推出的“创凯数码科技基金”是一支长仓股票基金，采取主动选股模式，一般投资于30至50家不限市值的公司，偏好于资讯科技基础设施、社交媒体、金融科技、虚拟和扩增实境、人工智能、可穿戴技术、机器人、网络安全及相关领域。

该基金设有港元、美元及人民币对冲类别，目标每月派息，管理费用每年1.5%（最多2%），预计于今年12月成立。

根据模型组合，中国的非A股/港股、A股及ADR的投资占比分别为34%、20%及12%，其他国家和地区为韩国、台湾、新加坡、印度及印尼。按行业划分，大约一半来自互联网、半导体、保险及电子。（完）