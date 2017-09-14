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瑞士央行调整对瑞郎遭到高估的言辞 维持负利率政策
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2017年9月14日 / 早上8点46分 / 1 个月前

瑞士央行调整对瑞郎遭到高估的言辞 维持负利率政策

1 分钟阅读

路透苏黎世9月14日 - 瑞士央行周四调整长期以来对瑞郎汇率的说词，从先前的“严重高估”调整为“高估”，在此同时维持其他超级扩张性货币政策不变。

瑞士央行认为，欧元兑瑞郎近几周来走弱，“一定程度上有助于降低瑞郎被严重高估的情况。”

“然而瑞郎仍旧遭到高估，汇市情势仍旧脆弱，”瑞士央行在进行季度政策检讨后在一份声明中称。

近几周因欧洲经济回升步伐加快，且政治风险已消散，多少降低了瑞郎的避险魅力。

欧元/瑞郎自7月初以来已累计上涨近5%，至1.15瑞郎附近，这帮了瑞士出口商的忙。欧元区是瑞士最大的出口市场。

这仍要低于1.20关口。这是瑞士央行坚守了三年，直到2015年1月才放弃的上限关口。

瑞士央行维持活期存款利率在负0.75%不变，并表示仍准备在必要时干预汇市。

瑞士央行维持三个月LIBOR目标区间在负0.25%至负1.25%不变，符合路透调查中分析师们的预期。

该行还维持活期存款利率在负0.75%不变。

瑞士央行称，需要维持政策不变，以符合维持物价稳定以及支撑瑞士经济的目标。

该行将2017年瑞士经济增长预估从6月预测的约1.5%下调至不到1%，继第二季经济增长疲弱之后，市场对此番调降已有所预期。

瑞士央行上调了通胀率预估，预计2017年消费者物价指数(CPI)上升0.4%；前次预测为上升0.3%。该行预测2018和2019年CPI分别上涨0.4%和1.1%，前一次预测为上涨0.3%和1%。(完)

编译 张明钧/孙茉莉/李春喜 审校 高琦/许娜/刘秀红

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