瑞士连续第九年荣膺全球最有竞争力经济体--世界经济论坛

路透日内瓦9月27日 - 设在日内瓦的世界经济论坛(WEF)周三表示，瑞士连续第九年荣膺全球最有竞争力经济体。

自2008年罕见地被美国超越之后，瑞士经济在世界经济论坛的这项排名中一直牢牢地占据榜首位置。

世界经济论坛的经济学家Thierry Geiger表示，瑞士基础设施、学术机构、教育之间形成了良性循环，但其成功的核心是创造和运用人才的方式。

“那才是瑞士的秘密，这种创新能力，得到了一系列有利因素的支持，”他说。

然而，独占鳌头将近10年之后，瑞士可能陷入自满和滋生民粹主义。他指出，老化的人口可能会破坏创新奇迹，他们可能在制定法律的某次公投中关闭外国人才进入瑞士的大门。

“我们看到公投有扩散到各种事情上的现象，其中的一些公投颇有危险性，很可能真的危及并损害瑞士的繁荣。”Geiger说。

世界经济论坛在进行排名时，是根据十多条有关竞争力动因的考察以及对商业领袖的调查而做出。

“全球竞争力将越来越取决于一个国家的创新能力。”世界经济论坛创始人兼执行董事Klaus Schwab在声明中表示。

除瑞士外，入榜前十的其它国家都同去年一样，只是排名先后座次有所改变。美国超过新加坡成为第二名，香港向前跳了三格来到第六位，日本则下滑到第九位。

英国下降一格至第八位。世界经济论坛称，英国尚未跌出前十，是因为其与欧盟的退欧谈判正在进行中，但预计之后会下落。

中国则前进一步至第27位，远超过排在第38位的俄罗斯和第40位的印度。

垫底的是也门，这个贫穷的国家进一步受到内战、经济崩溃、霍乱疫情和粮食短缺的冲击。该国排在第137位。（完）