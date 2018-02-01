日股业绩：Switch助任天堂创出八年来最高的第三季获利，上调财测

* 截至3月底财年的获利预测上调33%

* 截至3月底财年的Switch销量预测上调100万

* 预计下一财年Switch销量可达2,000万个

路透大阪1月31日 - 日本游戏机生产商任天堂创出八年来的最佳第三季营业利润，因新推出的Switch游戏主机畅销。该公司预期年度获利将超出以前的预估。

Switch自去年3月推出以来人气与日俱增，带动任天堂股价上涨近一倍，升到九年高点。Switch销量已高于最初的预估，有望超过上款产品Wii U的全寿命期销量。

任天堂表示，Switch截至3月的年度销量可能达到1,500万个，并在下一年度进一步增至2,000万个。这令人更加寄望，Switch可能重现第一款Wii所取得的成功。Wii在2006年末推出，销量超过1亿个。

“Switch在过去10个月的销售势头强于Wii，”任天堂社长君岛达己周三在业绩简报会上表示。

任天堂在12月止当季售出720万台Switch，并将年度销售预估自先前预估的1,400万台上调100万台。

这超越了Wii U在2012年末至2017年高达1,356万台的销量。

Switch热销，促使任天堂第三财季营业利润激增近三倍至1,165亿日圆(10.7亿美元)。此为公司自2009年以来同季最高获利水平。

财报表现优于汤森路透I/B/E/S对六名分析师所做调查预估的获利约670亿日圆。

任天堂将截至3月底的财年获利预估自1,200亿日圆，上调至1,600亿日圆，高于分析师预估的1,440亿日圆。

在Wii畅销的推动下，任天堂在2009年3月止财年获利曾创下5,550亿日圆的纪录高位。

任天堂股价周四早盘一度涨逾3%，上日为收高2%。(完) (编译 张涛/龚芳; 审校 王颖/李爽)