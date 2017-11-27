亚洲股票仍可提供较好价值 对金融科技保持审慎--普信

路透香港11月27日 - 环球投资管理机构普信（T.Rowe Price）周一称，尽管除日本外的亚洲股票市场估值已上调至长期平均水平，但与其他主要股票市场相比仍可提供较好的价值，对于估值显得“过于乐观”的金融科技、新成立的在线业务等板块则保持审慎。

普信亚洲（日本除外）股票策略首席投资组合经理Anh Lu在记者会上指出，明年仍然看好除日本外的亚洲地区，因区内公司的估值和财务状况可能不及今年好，但由于盈利持续上升，对股票回报带来支持，而中国对亚洲地区增长愈显重要。

“从政策方向来看，预计整体中国市场表现稳定。”她说，“明年投资市场两大主要风险在于美国快速加息以及中国过度收紧，但都不是我们的基本预测。”

她认为，中国股票获得调升估值的主要原因是市场对于影子银行风险的担忧有所减退，但她关注到中国的信贷增长从工业及管理不善的国有企业转移至消费信贷，短期虽可为经济增长注入动力，但长远带来隐忧。

“感觉上金融科技短期存在泡沫，中国金融机构利用金融科技降低成本是好事，问题在于借贷愈便利借钱的人愈多，可能导致消费过度，贷款回收风险愈大。”Anh Lu说，上周政府紧急叫停网络小额贷款牌照发放，正好反映出这方面的风险，相信行业仍需数年时间演变出较成熟的商业模式。

**关注中国消费信贷风险**

长期来看，该行在区内看好的增长主题为硬体和软件技术，偏好于可因互联网持续渗透而受惠的线上软件和硬体科技公司，以及专注于云计算、物联网、3D感应技术、电动车及先进驾驶辅助系统等全新领域的企业。

此外，继续看好受一众亚洲国家内需消费增长驱动的企业，因其在长期内可获得增长机会。

环球市场方面，普信多元资产部门指出，全球经济广泛复苏将于2018年继续利好风险资产，但在多个主要市场，由于股票估值相对较高及信贷息差收窄，风险资产的估值将无法提供相对重大的支援以应对市场意外事件。而在这种环境下，若股市波动加剧，债券则将有助于投资组合抵御相关影响。

普信多元资产方案亚太区主管Thomas Poullaouec说，“相对青睐债券，并不意味我们看好全球固定收益资产的前景。我们预计，由于收益率低企、息差收窄以及美国联储局和欧洲央行收紧货币政策，所有固定收益类别资产的上升空间较小。”

他并称，新兴市场债券和高收益债券可能提供较主权债券更加吸引的收益率和更短的存续期，但两者的信贷息差相对于历史水平而言偏窄。

就2018年投资组合整体配置策略，股票方面，看好美国以外的市场，并青睐价值股和小型股；债券方面，增持美国投资级别债券，并减持各地（美国除外）主权债券和高收益债券，同时选择性投资于新兴市场债券。

普信以美国巴尔的摩为据点，截至今年10月底为止其管理资产达9,710亿美元，为个人和机构投资者提供互惠基金、投资顾问襄助服务和独立账户管理，还设有退休计划和财务中介服务。（完）