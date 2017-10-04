表格：世界银行上调2017和2018年东亚发展中经济体的成长预估

路透新加坡10月4日 - 世界银行调升对东亚和太平洋地区发展中经济体今明两年的增长率预估，但补充说，贸易保护主义抬头和地缘政治紧张形势，令总体正面的前景笼罩阴云。

以下为世界银行最新的经济增速预测(单位%，括号内为较2017年4月预测的变动百分点)

2016 (实际) 2017 2018

东亚及太平洋发展中地区 6.3 6.4 (0.2) 6.2 (0.1)

中国 6.7 6.7 (0.2) 6.4 (0.1)

印尼 5.0 5.1 (-0.1) 5.3 (0.0)

马来西亚 4.2 5.2 (0.9) 5.0 (0.5)

菲律宾 6.9 6.6 (-0.3) 6.7 (-0.2)

泰国 3.2 3.5 (0.3) 3.6 (0.3)

越南 6.2 6.3 (0.0) 6.4 (0.0)

柬埔寨 7.0 6.8 (-0.1) 6.9 (0.0)

老挝(寮国) 7.0 6.7 (-0.3) 6.6 (-0.2)

缅甸 5.9 6.4 (-0.5) 6.7 (-0.5)

蒙古 1.4 2.8 (3.0) 3.1 (1.2)

斐济 0.4 3.8 (0.1) 3.5 (0.0)

巴布亚新几内亚 2.4 2.1 (-0.9) 2.5 (-0.7)

所罗门群岛 3.3 3.0 (-0.3) 3.0 (0.0)

东帝汶 5.7 2.4 (-1.6) 4.2 (-0.8)

除中国外发展中东亚国家 4.9 5.1 (0.1) 5.2 (0.1)

东南亚国家联盟(ASEAN) 4.9 5.1 (0.1) 5.2 (0.1)

数据来源：世界银行 (完)