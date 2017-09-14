抵御逆全球化 金砖国当领头羊--天下杂志

(本文由台湾天下杂志提供，节选自9月13日出版的中研院院士朱云汉专栏)

从二○○八年金融海啸起，全球经济就面临逆全球化的冲击。以美国为首的西方国家，为回应国内政治压力与解决社会矛盾，不断采取片面行动来冲撞，甚至拆解现有的全球经济一体化架构。

川普政府退出TPP，要重新谈判北美自由贸易协定，也准备终止美韩自贸协定。在逆全球化浪潮一波波来袭之际，反而是以金砖五国为首的大型新兴市场国家，自觉扛起推进全球化的重担。他们为经济全球化的扩张与深化注入新的动力，并在多边体制安排与合作机制上推出新的倡议。

这意谓全球经济轴心，从西方国家逐渐移转到新兴市场经济国家。全球化扩张的新动力，将来自大型新兴市场经济国与广大开发中国家之间合作的深化，也就是非西方媒体津津乐道的「南南合作」。

在此背景下，九月三日于厦门举行的第九届金砖国家峰会，引起开发中国家的高度关切。因为不久前，中印在洞朗地区的军事对峙，还让有些国际媒体担心金砖峰会无法顺利举行。

在峰会开幕前夕，洞朗争议戏剧化落幕，这次峰会也完成其承先启后的重要任务，在厦门宣言中为金砖机制勾勒出下一个十年的发展愿景蓝图。最引人注目的是习近平所倡议的「金砖＋」，也就是金砖峰会协商与合作机制的升级版。金砖将不再是五个创始成员国的封闭俱乐部，而将纳入其他举足轻重的开发中国家。

这次峰会就已为升级版暖身，埃及、几内亚、墨西哥、塔吉克和泰国等五国领导人也受邀出席厦门峰会。根据普华永道（PwC）对二○五○世界经济实力分布的最新分析报告，未来基本上是「七大新兴市场国家」（E7）扮演主角，而不是传统的G7。这次墨西哥参加厦门峰会，金砖已经涵盖E7中的五国，印尼与土耳其的受邀参加应该指日可待。

尽管这五个经济体的体质差异颇巨，但金砖五国合作机制仍不断深化，已建立六十多项合作机制，包含安全、贸易、金融、环保、科技等领域的部长级协商机制。同时五国整体经济地位，在全球经济缓慢复苏的逆势中仍明显上升，于世界经济总量占比从一二％提高到二三％，对世界经济成长的贡献逾五○％。 (完)

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注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

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