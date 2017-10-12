专栏节选：美国盛世下的〞公共之恶〞--天下杂志

(本文由台湾天下杂志提供，节选自10月11日出版的中研院院士朱云汉专栏)

长久以来，美国扮演着国际秩序的平衡者。

但连带而来的，是这个霸权的「公共之恶」。

因此，美国独强地位动摇，不失为一历史良机。

上一期的专栏，我介绍了哈佛大学教授奈伊（Joseph Nye）最近提出的「金德柏格陷阱」（Kindleberger trap）问题。

奈伊担心，由于美国无心也无力继续扮演国际公共财供给者的角色，而中国尚未准备好填补这个真空，当前的国际体系，有可能掉入金德柏格所描绘一战到二战之间出现的秩序崩解。

奈伊所描绘的战后国际秩序，是美国盛世下太平（Pax Americana）的憧憬，而对于美国霸权的两面性避而不谈，这是对复杂历史的选择性诠释。对美国中心主义者来说，多数国家都是战后自由国际秩序的受益者，他们是搭便车，并不分担秩序维护的成本。

其实，在美国的霸权之下，除了它最亲密盟友可以分享特权外，绝大多数国家都是顺从者。他们受惠于这个秩序所提供的和平与经济发展机会，但也只能接受美国霸权体系下，国际公共财长期供给不足或公共财品质不佳的问题，承受美国不时将公共财的成本任意转嫁的问题，甚至，他们必须忍受强加于人的「公共之恶」（public bads）。

他们无从选择，因为美国只准自己独家提供国际公共财，也只提供它的意识形态体系所认可的公共财。它阻挠公共财提供的替代机制出现（尽管可能更符合人类社会的整体利益），也极力防范新兴大国来取代它的独占鳌头地位。

例如，为了自己的战略利益，美国在不少地区制造政治动乱，擅自进行军事干预来铲除反美政权；又如，强迫各国打开资本市场与解除金融管制，然后让热钱在各国兴风作浪，让华尔街有毒金融产品泛滥全球。这些都是强加于人的公共之恶。

再者，在七○年代初的「尼克森震撼」之后，美国无法提供稳定的货币秩序，长期滥用国际铸币特权，但又阻挡国际货币基金（IMF）的特别提款权（SDR）机制升级为超主权货币，还不断打压欧元，就是提供劣质公共财。

所以，我们固然需担心美国霸权衰退，国际公共财的提供机制难以为继；另一方面，美国的逐步退位，也为全球治理机制的改革提供历史良机。 (完)

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注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

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