专栏节选：美元独大局面倒数计时开始--天下杂志

(本文由台湾天下杂志提供，节选自11月8日出版的中研院院士朱云汉专栏)

三年前，在比利时智库布鲁盖尔研究所的研讨会上，前世界银行首席经济学家林毅夫曾经表示，美元独大是国际经济与金融不稳定的重要来源，世界经济需要走出美元独大的局面，而逐步建立一个超主权货币。宜兰子弟林毅夫提倡的愿景，现在已经看到端倪了。

这一年多来，中国在国际金融领域陆续推出三个创举，每个措施的初始规模都很小，并不惹眼；但明眼人都看得出来，这些举措的意义极为深远，假以时日足以重塑全球金融秩序，并彻底终结美元独霸。

首先，去年在G20杭州峰会前夕，世界银行与中国政府合作，首次推出以IMF特别提款权（SDR）计价债券（但以人民币进行交割）。这款世行发行的债券取了中国味很浓的名字：木兰债券。这是SDR制度在一九六九年问世以来，首次成为市场交易金融产品的计价单位。这个创举是美国所不乐见的，因为这意谓着让SDR逐渐升级为超主权货币的努力，已经跨出第一步。

其次，中国财政部在十月份第一次推出没有第三方评级的美元主权债券。这款在香港发行的二十亿美元规模债券，吸引国际投资人争相认购。在网站发布消息三天内，认购订单金额已达二二○亿美元，认购比达十一倍。十年期债券的利率也仅比美国政府债高出二十五个基本点。此一创举对于美国的三大信用评等机构的垄断地位是一大打击。国际投资机构的热烈回应，更让今年五月和九月相继调降中国主权信用评的穆迪和标普两大巨头灰头土脸。

最值得注意的是，中国政府将在年底前于上海期货市场首度推出以人民币计价的原油期货合约。该合约有可能成为最重要的全球石油计价基准，因为这个合约可与上海黄金交易所直接挂勾，买卖方若不打算持有人民币，可以按市价同步转换为黄金。

中国已是世界第一大石油进口国，并建立世界第三大的石油战略储备，因此拥有一定程度的石油交易订价权。这个创举将让国际石油交易可完全绕过美元，让大多数国家可放心大幅降低美元外汇储备。普丁在九月的金砖五国厦门峰会上已表示，未来俄罗斯原油交易将全部改以人民币计价。美元独占地位岌岌可危。 (完)

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注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

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