台湾宣布即日起与巴拿马断交 府方称将重估两岸情势

路透台北6月13日 - 台湾外交部周二表示，即日起与巴拿马断交，因稍早巴拿马已与中国建立正式外交关系。总统府发表声明称，中国的做法是将两岸由和平推向对抗的错误做法。台湾政府将重新评估两岸情势。

总统府表示，不会以金钱的投入来进行外交上的竞逐。且对于中国过去这段期间，持续透过各种手段，操作〞一中原则〞，打压台湾国际空间，这样的做法不仅是对台湾人民生存权利的公然威胁，更是对台海以及区域间和平稳定的公然挑衅。

总统府亦称，台湾全力维持台海和平与区域稳定的立场坚定并且一致，而北京的做法是将两岸由和平推向对抗的错误做法。

〞政府将重新评估两岸情势。〞总统府新闻稿表示。新闻稿并称，中国做一个有责任感的区域大国，应立即停止任何继续伤害区域稳定，伤害台湾人民的行动，将两岸关系带回正确的轨道。

台湾外交部稍早新闻稿中称，巴拿马13日决定片面终止与台湾的外交关系并与北京当局建交，为维护主权及尊严，决定自即日起终止与巴拿马的外交关系，全面停止双边合作及援助，撤离大使馆及技术团人员。

外交部称仍将坚持维护区域和平稳定的决心不会改变，持续推动〞踏实外交〞拓展国际生存空间，争取应有的国际地位。

中国和巴拿马周二在北京签署建交公报，并自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。

中国外交部长王毅在与巴拿马共和国副总统兼外长德圣马洛举行会谈后共见记者时称，双方将开展各层级、各领域友好交往，深化政治互信。双方将就国际和地区事务进行沟通协调，深化中国同拉美和加勒比地区的友好合作，维护发展中国家的共同利益，促进世界和平、稳定与发展。(完)