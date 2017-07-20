专栏节选：都是川普的错？ 主流菁英的盲点--天下杂志

(本文由台湾天下杂志提供，节选自7月19日出版的中研院院士朱云汉专栏)

六月初我参加「台北论坛」组织的访问团，沿途强烈感受到美国东岸外交菁英圈弥漫了一股对川普敌视与鄙视的情绪。一位曾任东亚助理国务卿的资深人士沉痛地表白，他第一次在外国访客面前批评自己的总统。

许多外交菁英认为，当务之急是设法控制川普对美国领导威望的损害，盼望四年后拉他下马，再设法修补破坏。

我们在华府那几天，正好赶上前联邦调查局长柯米被革职后，首度出席参议院情报委员会的听证。当天上午华府几乎万人空巷，大家都聚精会神观赏这场比连续剧更精彩的大戏。对川普恨之入骨的自由派人士，更期待柯米会抖出更多内情，足以逼国会考虑启动弹劾川普。

长年熟识的智库专家陷入反川普情结，确实令人同情，但也可看到其盲点。尤其民主党倾向的人士，总觉得川普是侥幸险胜，他的普选票还落后希拉蕊三百万张。他们认定，若无普丁的暗助与柯米的搅局，他不可能逆转胜。他们深信川普注定是昙花一现的政治人物。

但是六月乔治亚州国会议席补选，民主党又输了。从去年大选以来，民主党已连输五席补选。这五场战役的共同点是：各主流媒体在选前的民调都显示民主党候选人会赢，可是最后却都是输给共和党。民主党一直以为只要攻击川普的荒诞言行，选民就会归队。如今，他们不得不改弦易辙。

美国自由派菁英最大盲点，就是不愿认真面对美国体制的深层矛盾与缺陷，也不愿承认美国主导的战后国际秩序已经日薄西山。自由派菁英必须回答：为何在美国与西欧全球化的受害者，正在掀起一场震惊世界的政治反扑？为何在许多西方民主国家，不约而同爆发反主流政治菁英的浪潮？

美国选民亟需知道，足以维持中等收入的工作机会在哪？政府何时才能大幅更新不堪使用的基础设施？下一代是否能享有相对公平的教育与社会晋升机会？婴儿潮世代大批退休后，社会保障系统能否支撑？如何扭转过去三十年富者愈富，而中产阶级趋贫的两极化趋势？

台面上的政治人物纷纷遭选民排斥，因为这些熟面孔不是已被利益集团绑架，就是对社经难题束手无策，选民宁可寄望于政治素人。(完)

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注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

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