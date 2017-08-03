专栏节选：中印边境对峙，小心擦枪走火--天下杂志

(本文由台湾天下杂志提供，节选自8月2日出版的中研院院士朱云汉专栏)

今日的国际社会由相互依存的地球生态、全球化经济体系、多元文明与宗教，以及主权国家等四要素组成，产生强劲的融和力量，提供国家与文明体系进行交换与深度合作的诱因，但也不断制造引发地缘政治对抗、宗教与文明冲突及反全球化运动的裂解能量。

在融合力量大于裂解能量的前提下，加上超级大国间的核子吓阻平衡，以及全球经济长期稳定成长，各种裂解力量基本上得到抑制与纾解，仅偶尔导致局部失序，或对全球经济造成短暂的震荡。

但我们仍不能低估各种裂解力量对国际社会的巨大潜在威胁，尤其是地缘政治博弈所引发的大国军事对抗。

最近中共解放军与印度军队在西藏、印度及不丹接壤的洞朗地区已进行军事对峙一个月，起因是中方在战略要冲洞朗地区修筑公路，遭到印军越线阻拦。

近几周，双方都在边境集结重兵，中方以实弹演习展示驱逐越界印军决心，而印美日三国又「恰好」于印度洋集结海军进行联合军事演习，巴基斯坦也启动了备战机制，顿时南亚半岛形势严峻，大规模战争一触即发。

这场对峙甚至可能引爆第三次世界大战，因为中印两军若开战，印度海军可在印度洋威胁中国的经济生命线；另一方面，解放军也可选择突入印度，占领「西里古里咽喉」，截断印度本土与东北六个邦的联系。在一九六二年，中印爆发边界战争时，解放军就是从洞朗出击，截断西里古里走廊。

印度东北六邦本来就是亚洲地缘政治的地震断层，如果西里古里走廊被中国截断，不排除这六邦可能趁机独立，就如一九七一年印度军队进入东巴基斯坦，然后扶植东巴基斯坦独立成孟加拉。

不过，最近中印经贸关系并无受到明显冲击，阿里巴巴在印度的电子商务布局仍积极推进，中印仍在RCEP下推进多边自由贸易协定，中印的外交与经贸官员仍在为九月于厦门举行金砖五国峰会，积极磋商峰会共识宣言。

这些如常的交往与合作似乎预告这次对峙可望和平落幕，预期融合的力量能再次压制裂解的冲动。希望双方决策者不会失去战略定力，否则后果不堪设想。(完)

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注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

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