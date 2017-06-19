根据新重组计划 高田将停产安全气囊发生器--消息

路透东京6月17日 - 消息人士周五告诉路透，因为汽车业历史上最大规模的召回事件而面临破产的日本高田公司7312.T，根据其指导委员会正在考虑的一项重组计划，在完成全球召回工作后，将停止生产安全气囊发生器。

委员会正在与协商控股高田的美国零件制造商百利得(KSS)商讨多项计划。双方议定的计划需要高田董事会的批准，而后提交给美国和日本的监管机构，作为公司破产申请的组成部分。

高田没有对有关这些计划的消息置评。

高田仍然在进行约1亿套气囊发生器的召回替换工作。

消息人士称，待替换部件的生产以及其他汽车生产商客户的供货合同完成之后，高田将停止生产发生器。

一名消息人士表示，现有的合约可能在2020年左右结束。

消息人士表示，裁员也在讨论之列，包括操控发生器测试以隐瞒产品潜在瑕疵的高阶经理。许多工厂经理可能留任，以确保维持过渡期间的生产。

这项计划对于最快可能下周就启动的破产重组至关重要。高田希望清除数以十亿美元计的债务，并解决安全气囊发生器召回的问题。

熟知该公司计划的一名消息人士表示，高田完成全球性召回需供应约1亿个用于替换的发生器，选择破产对高田完成这项召回的能力构成的风险有限。美国汽车安全监管机关正对高田与汽车制造商施压，要求他们加快在美国更新有瑕疵发生器的速度。

待高田完成破产程序后，其生产的安全气囊与安全带将改用百利得(KSS)的品牌。中国供应商均胜电子为总部位于密西根的百利得的拥有者，均胜电子目前是高田在安全气囊与安全带业务方面规模较小的竞争对手。(完)