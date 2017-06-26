焦点：日本安全气囊制造商高田申请破产保护 获百利得金援

路透东京6月26日 - 日本安全气囊制造商高田7312.T在美国和日本申请破产保护，并称将从美国汽车配件生产商百利得(KSS)寻求16亿美元的金援。高田身处全球汽车业最大产品召回事件的核心。

这将是日本最大的企业破产事件之一。将近持续10年的产品召回以及多项诉讼，使得高田面临数百亿美元的成本与债务。该公司的安全气囊至少与17人死亡和逾180人受伤有关。

高田的美国分支周日在特拉华州按破产法第11章申请保护，债务为100-500亿美元。日本母公司周一在东京地方裁判所申请了破产保护。

东京证交所称，高田股票将于7月27日摘牌。

这一申请为百利得对高田实施财务拯救打开了大门。高田将百利得列为优先援助方，期望借其援手来继续替换数百万的安全气囊发生器。该案所筹资金将用于了结与美国司法部的一项诉讼。

不过申请破产保护并不会解决所有问题。作为高田最大的客户，本田汽车曾表示，对于汽车召回的责任问题，还没有与高田达成最终协议。本田称将继续与高田协商，但称在收回大部分召回成本方面预计会遇到困难。

成立84年之久的高田目前面临数十亿美元计的诉讼和召回相关成本。召回事件涉及的该公司客户包括宝马(BMWG.DE)、丰田(7203.T)等汽车厂商，迄今为止都是汽车厂商在支付召回成本。

高田表示，其与百利得的协议意味着公司将能够在生产不受影响的情况下继续运营。

“我们认为，在日本和美国采取这些措施，是以确定、有序方式来解决安全气囊发生器相关成本和责任的最佳办法，”高田会长兼CEO高田重久在一份声明中表示。

百利得总裁兼CEO罗冠宏(Jason Luo)则在声明中指出，尽管发生召回事件，但高田业务的“潜在实力”并未减弱，他提到了高田的熟练员工基础、地理覆盖范围以及安全带等其他安全产品。

两家公司称，根据破产保护计划，除了某些资产之外，百利得将收购高田的所有其它资产，以及与涉及全球召回的安全气囊发生器相关的运营。

高田将暂时继续运营受影响的气体发生器业务，以便继续为召回的汽车供应替换零部件，但最终将会结束这些业务。

行业消息人士称，在申请破产保护后，高田将得以完成当前的全球召回，但未来若出现更多召回，该公司可能会遇到问题。高田已寻求瑞典奥托立夫(Autoliv)等同行的帮助，来生产替换安全气囊发生器。

该公司还面临来自美国、加拿大和其他国家的集体诉讼可能带来的债务。(完)