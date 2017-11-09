高田债权人求偿逾300亿美元 远超其支付能力--法庭文件

路透东京11月8日 - 路透见到的法庭文件显示，破产企业高田的债权人称，这家零部件生产商欠他们300亿美元以上，超出该公司支付能力的很多倍。此前高田因安全气囊缺陷进行了业内最大规模的召回。

尚未公开的文件列出了该公司的债务责任，称包括本田汽车(7267.T)等汽车制造商、银行和债券持有人在内的债权人寻求高田赔偿3.77万亿日圆(333亿美元)，主要用来填补召回成本。

3月末高田的现金和证券价值只有780亿日圆，仅相当于债权人赔偿要求的2%。另外，高田的建筑和机械等有形资产价值930亿日圆，但其中大部分归收购方所有，其余部分则需要用来生产替换召回产品的气体发生器。

中国均胜电子(600699.SS)旗下总部位于密歇根的零部件供应商Key Safety Systems在6月同意，以16亿美元收购高田气体发生器业务以外的资产，如安全带和安全气囊业务。

高田发言人未予置评。

本田汽车一位发言人表示：“我们将继续考虑法律选项”以达成财务和解。

提交至东京地方法院的文件显示，作为高田破产重组计划的一部分，其指导委员会确认了1.05万亿日圆(92.6亿美元)债务，仅接受了6,000亿日圆召回相关成本。

高田计划在11月27日前向该法院提交重组计划。(完)