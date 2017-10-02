焦点：日本第三季大型制造业者信心创10年高位--央行短观调查

路透东京10月2日 - 日本央行周一公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。

这一乐观的数据支持了日本央行决策者的期望，即持续的经济复苏将提振薪资和家庭支出，从而帮助通胀率升向央行2%的目标水准。

分析师称，该数据可能也对日本首相安倍晋三有帮助。在日本即将于10月22日举行选举之际，安倍正试图让选民相信，他的“安倍经济学”刺激政策已改善了他们的生活。

“调查结果较预期强劲。大型制造业景气判断指数很可能受到日圆贬值与企业获利强劲的推动而上升，”巴克莱证券日本的分析师Yuichiro Nagai说。

Nagai表示，企业对前景的看法有些谨慎，但前景仍有改善的空间。

他补充称，这是由于预期的日圆汇率高于当前水平，因此如果实际汇率最终低于预估值，这可能帮助企业提升获利。

日本央行季度短观调查报告显示，9月大型制造业景气判断指数为正22，轻松超过预估中值正18，也创下2007年9月以来的最高水准。

周一的短观调查显示，这高于6月上次调查时的正17，为连续第四季改善。

调查显示，大型非制造业景气判断指数为正23，与6月持平，亦与市场预测中值一致。

大型企业预测，在2018年3月止的当前财年，资本支出将增长7.7%，市场预测中值为增长8.3%。

根据调查，大型制造商和非制造商均预测，在接下来三个月商业环境将转差，说明他们对于前景的不确定性仍感到担忧。

**物价低迷**

日本央行审议委员会在10月30-31日政策会议更新长期经济和物价预测时，这项调查将是考量的数据之一。

“短观调查结果与日本央行的预测相符，甚至比该央行的预测强劲一些，但物价趋势依然低迷。鉴于经济日益改善与物价低迷之间存在差距，日本央行在展望报告中可能调降其物价预测，”Yuichiro Nagai称。

受稳固的消费者和企业支出提振，日本第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率修正后为成长2.5%，强化了经济持续复苏的期望。[nL4S1LP1HK]

根据一项路透调查，虽然7-9月经济增长较第二季的意外快速增长放缓，但仍可能扩张1.1%。

但是，物价和薪资增长依然疲弱，企业对于将更多获利传导给员工仍小心谨慎，这迫使日本央行自2013年实施大规模刺激措施以来第六次推迟实现物价目标的时间。

日本央行目前预计通胀率在截至2020年3月的财年触及2%，称就业市场收紧和经济稳定增长将逐步推升物价水平。

短观信心指数由看法乐观的受访者百分比减去悲观者百分比得出，数值若为正说明乐观者多于悲观者。(完)