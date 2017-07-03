焦点：日大型制造业为三年来最乐观 但存劳动力短缺压力--央行短观

路透东京7月3日 - 备受关注的日本央行短观调查显示，日本6月当季大型制造业者信心触及三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。

大型企业还认为就业市场处于25年来最紧俏状态，给决策者一些希望，企业可能终于要加薪，进而帮助扩大经济复苏范围。

该调查增强了日本央行的观点，即经济正迈向温和扩张；不过消息人士称，物价和薪资压力疲软可能迫使该行在本月稍晚下调通胀预测。

日本央行季度短观调查报告称，6月大型制造业景气判断指数为正17，高于3月前次调查时的正12，连续第三个季度好转。

这好于市场预估中值正15，且为2014年3月以来最高水平，因汽车制造商和机械生产商受益于亚洲强劲的需求。

“综合来看，调查结果支持了日本央行对日本经济的乐观看法，”巴克莱证券分析师Yuichiro Nagai说道。

“但强健的经济和温吞的通胀率之间还存有差距。如果日本央行在下次会议调降通胀预期，那么投资者会意识到，退出超宽松货币政策还要一段时间。”

央行短观调查显示，6月大型非制造业景气判断指数为正23，高于3月的正20，且符合市场预估中值。这是该指数连续第二季出现改善，也是2015年12月以来的最高水平。

调查显示，大型制造业及非制造业企业预计，未来三个月企业状况将小幅恶化，凸显它们对海外经济不确定性的担忧。

日本央行7月19-20日开会审议货币政策、以及经济增长和通胀率季度预估时，将会考虑这份短观报告。

另一份调查显示，日本6月制造业活动扩张速度略微放缓，因国内订单有些疲软，但出口订单上修表明制造业依然稳固。

**雇员和产能不足**

在出口强劲和民间消费的提振下，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.0%，从而促使日本央行在4月调升其经济评估。

但消费通胀仍低迷，企业担心吓跑对成本敏感的消费者，而对涨价有所顾忌，这突显出日本央行达成2%通胀目标的过程颇具挑战。

虽然企业仍对提高薪资或增加资本支出持谨慎态度，但在产能不足的情况下，也出现一些改变迹象。

一项衡量大型制造业者产能的指标显示，更多企业现在认为生产产品的设备面临短缺，而非过剩。

调查显示，大型企业计划将截至2018年3月的本财年资本支出增加8.0%，高于市场预期的7.4%。

短观调查还显示，一项衡量就业状况的指标显示，大型企业认为劳动力市场处于1992年以来最紧俏状况，这强化了有关雇员短缺是很多企业的主要担忧的观点。

调查显示，日本企业计划在始于2018年4月的财年将新毕业生招聘人数增加8.1%，这将是连续第八年增加。

短观信心指数由看法乐观的受访者百分比减去悲观者百分比得出，数值若为正说明乐观者多于悲观者。

日本劳动年龄人口萎缩图表： tmsnrt.rs/2ufK6G0

日本央行对抗通胀图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)