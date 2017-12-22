焦点：美国税改案令债务付息抵税受限 刺痛私募股权投资公司

路透12月21日 - 在美国企业界对史上最大减税案之一欢欣鼓舞之际，华尔街的私募股权投资公司则担心税改案将会影响他们通过收购企业来获利的能力。

2017年6月13日，美元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

根据国会议员周三通过、有待总统特朗普签署生效的税改立法，那些买进企业只是为了数年后卖出以赚取获利的私募股权投资公司(private equity firm)，对这些企业债务付息抵税方面的能力面临了限制。

这些调整对业界用债务为企业润色以获取回报的业务模式造成打击。行业高层主管表示，对那些用高价击败对手而收购企业的私募股权投资公司来说，这会让他们更难得手且获利降低。

“这是偏离了过去50年来所允许的做法，”私募股权顾问公司TorreyCove Capital Partners LLC的执行长David Fann表示。

“这是一项根本性的改变。事实上，如果没有杠杆带来的好处，绝对不会发展出并购投资业务。”

这些规定也显示出，尽管美国黑石集团 (BX.N)执行长苏世民(Stephen Schwarzman)等私募业高管努力打好与特朗普及共和党的关系，私募行业在华府的影响力仍有其极限。

私募股权企业原本享有无上限的利息抵扣，但未来四年将面临利息抵扣不得超过12个月EBITDA的30%。EBITDA是指未计利息、税项、折旧及摊销之利润。

2021年后，利息抵扣上限更加严格，将变为12个月息税前利润(EBIT)的30%。

**高负债企业将受创**

标普全球评级估计，那些债务高于EBITDA五倍的企业中，有近70%将受到利息抵扣上限的负面冲击。根据Cambridge Associates，平均来看，私募股权企业持有的公司债务负担都超过这个倍数。

穆迪指出，在新税制下，约三分之一的杠杆收购交易料将变得更不划算。

穆迪上周表示，虽然由私募股权业者持有的公司将和其他美国公司一样获得税率降低待遇，但对于其中一些疲于应付债务负担的企业而言，税法的改变可能导致加速倒闭。

这就是说，由私募股权公司持有的高负债公司可能更快面临破产，而且逃脱厄运的难度加大，9月破产的美国零售商Toys “R” Us，就是属于这类公司。

“在景气下滑时，低评级发行人的违约可能增多，”穆迪分析师在报告中写道。

这可能让私募股权公司不愿让所拥有的企业背负过多债务，也会迫使私募股权公司拿出更多的自有资金为收购筹资，从而侵蚀投资回报。

投行人士称，在新税制下，负债较低的公开上市公司将有更多现金进行资产收购，税法修改后可能使杠杆收购业者难以拿出有吸引力的条件竞购。

“私募股权公司在考虑新投资时面临的估值挑战在2018年可能加剧，”巴克莱(BARC.L)全球并购主管Gary Posternack称。

“有着相同市盈率但税率较低的公司，企业估值倍数可能较高，使其经济评估对私募股权投资公司而言更具挑战性，”Posternack补充称。

**灵活性**

的确，新规定带来一定的灵活性。它们允许企业超出30%抵税上限的利息支付使用前些年剩余的抵扣额度。

对于大部分私募股权持股的公司而言，公司税税率从35%降至21%和资本支出全额抵扣带来的收益高于利息抵扣减少带来的成本。

私募股权基金经理之前特别担心绩效费的税率会上调，但他们基本上都躲过了这一关。鉴于此，该行业游说组织--美国投资委员会(AIC)做出一副若无其事的样子。

“综合来看，税改议案给私募股权带来净利好，让这一行业能够继续进行长期投资以促进经济增长，”AIC总裁暨首席执行官(CEO)Mike Sommers在声明中称。

新税制对各行业的影响也不尽相同。

据穆迪，背负高杠杆以及杠杆收购活动较多的行业，如科技、医疗保健、航空航天和国防等，这些行业中情况恶化的公司百分比最高。

“由于现金流情况和利率水平起伏不定，(利息费用减免)上限可能开始导致杠杆交易的难度加大，”瑞银的美洲并购部门联席主管Larry Grafstein说。

交互式图表：债务减免上限 tmsnrt.rs/2AZlrZf

(完)