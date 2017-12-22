焦点：美税改议案终获通过 可望掀起精炼和输送管线企业支出热潮

路透纽约12月21日 - 能源行业游说人士和分析师称，在近日通过的税改议案的鼓舞下，美国炼厂与输送管线企业明年可能掀起资本支出热潮。税改议案中包括一项鼓励对新能源项目投资的规定。

2017年10月6日，美国宾州布拉德福德的一家炼厂。REUTERS/Brendan McDermid

美国国会周三最终批准了30年来以来该国最大规模的税改议案，这是总统特朗普上任以来取得的首个重大立法胜利。

该议案包含一项红利折旧规定，允许所有企业立即注销固定资产改进的全部成本，而非在未来一段时间内对新资产进行折旧。

立即计入资本成本将会令原本财务吸引力较低的项目更具可行性，并可释放资本用于股票回购和增加派息。这些好处将从2023年开始逐渐停止，也就意味着企业可能希望把项目提前，以享受到相关政策优惠。

“每家大型精炼企业都有一个待批准项目清单，按照获利能力和风险大小进行排序，”能源咨询公司Baker & O‘Brien副总裁Charles Kemp指出。

他说，该议案将激励企业进一步往下看这个清单，“并大幅增加资本预算”。

美国能源业成为本周通过的历史性税改计划的获益者之一。标普石油和天然气炼制和营销指数今年上涨27%，在税改议案通过的乐观情绪提振下于本周触及纪录高位。

Kemp表示，除了降低企业税率外，立即注销固定资产改进的全部成本的净效应，将让资本投资的现值提高大约4-10%。这从本质上能让项目更加有利可图，并更快速推进。

把项目提前可能有利于精炼商和管线运营商，如Valero (VLO.N)和Energy Transfer Partners (ETP.N)，因为他们每年花费数十亿美元来扩建工厂和修建管线，输送越来越多的石油。

路透联系的所有精炼和管线公司均未就税改影响置评，不过一些公司整体上对税改表示了支持。

两位驻华盛顿特区的炼油行业游说人士称，炼厂已经开始评估资本项目，以确定边缘项目是否已经变得有利可图，以及是否有项目可提前进入五年窗口。由于未被授权代表各自公司谈论此事，这两位人士要求匿名。

“美国能源行业在过去几年大把投资，但仍有许多成长空间，”一位游说人士称。

“我们有许多南北管道，但东西管道不多，而且出口需求大。因此，我们将看到资本投资增长以满足需求。”

2017年迄今为止，美国原油和油品出口较2016年增长15%。随着美国原油产量接近历史纪录高位1,000万桶/日，企业正在寻求增加在墨西哥湾沿岸地区的终端。

根据多项研究，针对液化天然气出口的许多大型投资也在运作当中。自2010年以来，天然气价格处在低位，在美国刺激产生的石化投资达850亿美元。

全球最大的上市油企--埃克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)计划到2022年时投资200亿美元，以扩大在墨西哥湾地区的化工和炼油厂。

埃克森美孚未就税改置评。雪佛龙(Chevron)(CVX.N)表示，该公司“支持有助于增加国内各种能源投资的全面税改和税收政策。”

分析师称，在德克萨斯和路易斯安那等拥有大量精炼和石化产业的州，工程和建筑企业也是大赢家。新投资将提振就业和薪资，但可能也会令劳动力短缺的墨西哥湾沿岸市场面临更大压力。

新议案也将限制企业可计入的净亏损金额。净亏损是指企业的税收扣除额超出其收入。

为了抵消这一调整，油企可以钻探更多原油以便获得更多税收扣除额，从而降低应税收入和税负。

律师事务所Gibson Dunn的税务律师James Chenoweth说，油企一直能获得扣除额，但净亏损适用办法的调整可能会进一步刺激运营。

“假如你是一家石油生产商，你不一定会有放慢生产的动力，”Chenoweth说。(完)