香港个股：TCL多媒体建议折价供股集资逾20亿港元，盘初一度大跌12%

路透香港11月28日 - 中国主要电视机生产商--TCL多媒体周二公布建议以折让价供股集资逾20亿港元后，盘初股价一度大跌12%至逾三周低位。

据公告，TCL多媒体建议按3:1比例供股，供股价每股3.46港元，较周一收市价折让26%，集资金额不少于20.146亿港元及不多于20.635亿港元，涉及的供股股份介乎5.82-5.96亿股，相当于经扩大后股本约25%的股份。

公司表示，是次供股集资所得款项，其中约7.5亿港元将用于未来合资及并购机会以进一步扩大海外分销网络及增加业务；约3.5亿港元于实施潼湖项目一期以提升其垂直整合供应链及与华星光电发挥生产协同效应；约3.5亿港元于加大研发投入，尤其是发展曲面、大屏、超高清及智能电视机、量子点、背光及人工智能技术。

控股股东TCL集团持有TCL多媒体约9.05亿股或51.83%的股份。

另外，董事会建议将公司名称更改为“TCL电子控股有限公司”，有关建议须获股东特别大会通过。

TCL多媒体盘初股价一度低探4.09港元，本地时间10:06，该股跌9.44%，报4.22港元。（完）

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