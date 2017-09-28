美国参众两院委员会将邀科技业高层出席通俄门调查听证会

路透华盛顿9月27日 - 在美国国会议员调查俄罗斯介入2016年美国大选的指控之际，国会委员会消息人士周三称，Facebook(FB.O)、Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌及推特(TWTR.N)的高层未来几周将在国会露面。

一名参议院助手称，参议院情报委员会已要求这三家公司高层，在11月1日的公听会作证。

众议院情报委员会领袖表示，该委员会也将就其调查举行一场有科技公司出席的公开听证。

“未来一个月，我们将举办一场有科技公司代表出席的公开听证，以更了解俄罗斯如何利用线上工具和平台散播不和谐和影响我们的选举。”该委员会的主要民主党籍议员Adam Schiff，及领导调查的共和党籍议员Mike Conaway在声明中称。

他们未立即确认出席企业的身分。但一名委员会消息人士说，众议院委员会希望出席听证的公司，和前述出席参议院委员会听证的一样。

“我们认为美国民众有必要直接听听Facebook、推特、谷歌等公司和其他有关专家怎么说。”消息人士称。

Facebook本月披露，在2016年大选期间，疑似俄罗斯账户在其平台购买了逾10万美元广告，发布含有分裂言论的广告。这促使一些民主党人呼吁出台针对在线政治广告的披露新规。

特朗普周三在推特发文抨击Facebook，还暗示该公司与反对他的其他媒体沆瀣一气。特朗普对美国情报机构关于俄罗斯干涉美国大选的结论持怀疑态度，并矢口否认其竞选团队同俄罗斯有勾结。

这番炮轰促使Facebook执行长扎克伯格发长文驳斥，称特朗普和自由主义者都对竞选期间在Facebook上出现的观点和内容感到不满。

“运行一个所有想法都能发布的平台就是这个样子，”扎克伯格在他Facebook的个人页面写道。

除Facebook以外，其他互联网企业也因为俄罗斯可能在如何利用他们的平台而面临日益加强的审查。推特周四将不公开地对参议院情报委员会说明情况。(完)