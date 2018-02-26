焦点：华为高管称智能手机业势将整合 未来仅三四家业者能存活

路透巴塞罗那2月25日 - 中国手机大厂华为消费者业务执行长余承东周日表示，智能手机产业势将走上整合一途，因为长期来看，维持竞争力所需的大量投资，意味着仅有少数几家企业能够赚钱。

余承东表示，智能手机行业已有10年的历史，在现阶段市场份额不到10%的业者都是亏钱的。

根据IDC与Strategy Analytics市场调查，华为第四季市场份额10.2%。华为为全球第三大智能手机制造商，仅次于三星电子与苹果。

“未来将只有三到四家厂商能够存活，搞不好只有不到四家，”余承东在世界移动通信大会(Mobile World Congress)前的一项产品发表会后对记者表示。

余承东表示，中国其他较小型企业在整合，多数将会消失，他们没有足够的资源，无法在研发、营销和品牌推广等方面进行同样大的投入。

“如果你的市场份额低于10%，就无法盈利。至少要超过10%才能盈亏平衡，超过15%才能赚钱，”他称。

他称华为智能手机业务去年增长约30%，今年增速还会更快，1月以及本月迄今增长强劲。

他在公司发布一款笔记本电脑和两款安卓系统平板后称，华为可能在今年或明年成为全球第二大智能手机制造商，早晚成为全球第一。

华为并未像过去一样，在巴塞罗那世界移动通信大会上推出新的旗舰智能手机，而是将在下月巴黎举行的一个单独活动上，发布新旗舰智能手机P20。余承东表示，届时华为将展示相机技术的“重要而大胆的”创新。

华为这款手机将与三星周日在巴塞罗那推出的新款Galaxy S9和苹果iPhone X手机一争高下。

着眼于今年稍晚将在几个主要市场亮相的新一代移动网络，华为还发布了5G版用户端的网络终端设备及其手机芯片组。

余承东称，华为将在第三季或第四季发布首款5G智能手机，很可能是Mate系列手机。(完)